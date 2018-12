El Xerez DFC está a solo un paso de superar la barrera de los tres mil socios

El sueño de los 3.000 socios que se marcó como reto el Xerez DFC para la temporada 18/19 está a punto de hacerse realidad. La entidad azulina lanzó el pasado 26 de noviembre la campaña de abonados para la segunda vuelta de la temporada con el firme propósito de superar una barrera que en los últimos ejercicios le costó alcanzar.

Bajo el lema 'Únete al sueño' puso en marcha la maquinaria y casi ha logrado ya su objetivo. La directiva quiere más y espera la reacción de una afición que está respondiendo. Espera llegar al próximo 4 de enero a muchos más abonados.

Hasta el momento, un total de 35 aficionados han sacado su carnet y se quedan con 2.901 socios, a 99 del objetivo. La cifra redonda es el reto tras dar por finalizada la campaña lanzada a final del pasado curso aprovechando el tirón del ascenso a Tercera.

Con el ya más que conocido '#Ya3stamosAquí y Juntos Sumamos' arrancó la andadura de una campaña que no fue mal del todo a la entidad, ya que se quedó a las puertas de su objetivo.

Rafael Coca, presidente azulino, detalló los datos del primer tramo de la campaña el día de la presentación de la segunda y ya se mostró optimista de cara al futuro. Ese primer tramo de altas y renovaciones a cerró el pasado 2 de noviembre con un total de 2.866 socios. De ellos, 2.272 fueron renovaciones, 153 recuperados de campañas anteriores y 441 altas fueron nuevas.

De todos modos, en la entidad xerecista no acaban de entender los motivos por los que los aficionados no terminan de dar el paso y de respaldar a un proyecto que arrancó a principios del verano de 2013 con una masa social que doblaba por mucho a la actual.

Coca, en ese sentido, defiende siempre que no se explica qué razones conducen a los aficionados a no sacar su abono porque "más de lo que hacemos, no podemos hacer" y argumenta que a nivel deportivo el equipo cumplió con el objetivo del ascenso a Tercera División el pasado curso y que esta temporada también está peleando por los puestos altos de la clasificación cuando aún no ha finalizado la primera vuelta y que a nivel institucional, la entidad cuenta ya con una sede social que "es de los socios".

Además, siempre recuerda que "nuestro club será lo que nuestros socios quieran que sean porque participan en todo y para eso seguimos celebramos ateneos y están las asambleas".