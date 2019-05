El Xerez DFC no pasó del empate (0-0) en su cita frente a Los Barrios y el vestuario tiene claro que sus opciones de disputar la fase de ascenso se han reducido de forma notable con ese resultado. Ahora, los azulinos no dependen de sí mismos, deben sumar los seis puntos y esperar que sus rivales directos no lo hagan. Hay enfrentamientos directos y todo es posible aún.

No bajar los brazos y seguir peleando hasta la última jornada fue el primer mensaje que lanzó García Tébar nada más finalizar el choque en una rueda de prensa en la que también criticó que no se cortara el césped de Chapín y es el que también defiende Álex Colorado, centrocampista azulino y uno de los veteranos del plantel.

El jerezano, de todos modos, asegura que "el partido ante Los Barrios era una oportunidad única y ahora no dependemos de nosotros" y luego resalta: "Lo tenemos bastante complicado porque tenemos que esperar que los de arriba pinchen. De todos modos, como se suele decir, mientras hay vida hay esperanza, no vamos a bajar los brazos y vamos a intentar ganar los dos partidos que quedan".

La asignatura pendiente del equipo azulino en las últimas jornadas está siendo el gol. Lo saben pero no encuentran los motivos por los que ahora no están viendo puerta. "Tuvimos algunas ocasiones pero no tantas como otras veces y no tan claras. Es evidente que no hacemos goles y tampoco estamos acertados a balón parado, en los lanzamientos de faltas, saques de esquina y demás. Son acciones en las que otros equipos como Los Barrios, por ejemplo, hacen goles".

Todos quieren ya "olvidar lo del domingo, el partido ya ha pasado, hay que reflexionar y empezar a pensar en el Écija. La realidad es que hay que ganar estos dos partidos sí o sí y esperar que alguno pinche".

El árbitro fue muy criticado por la afición, que reclamó un posible penalti de Biri al propio Álex. El azulino no quiere cargar las culpas sobre el colegiado porque "no tuvo que ver tampoco demasiado en el resultado, los que jugamos somos nosotros. Les sacó una roja a ellos y tampoco creo que tuviese demasiado que ver".