El Xerez DFC cumple con el guión con buena nota y no se deja sorprender por el Arcos en Chapín (1-0). El cuadro de Pérez Herrera fue infinitamente superior a un rival que no apareció en ataque y que se tuvo que dedicar durante todo el choque a achicar agua.

Un tanto del capitán Antonio Bello (29') dio a los azulinos tres puntos que se ganaron con creces ante un rival que no había perdido en ninguna de sus dos visitas al Municipal ni desde que arrancó la competicición. Ahora, los xerecistas suman seis puntos, todos en casa, y se colocan al frente de la tabla.

Edet, sancionado

Pérez Herrera, tras la buena imagen ofrecida por su equipo ante la Lebrijana pese a la derrota, retocó el equipo lo justo. Edet fue el gran ausente en el centro de la defensa, ya que se vio obligado a cumplir el partido de sanción que tenía pendiente desde la pasada temporada. Le concedieron la cautelar para poder jugar el 'play-off' pero Competición comunicó al club el viernes que se habían agotado los plazos y debía quedarse sin jugar. Su plaza la ocupó Junior junto a Oca.

La otra variante que introdujo el entrenador jerezano en el once fue en ataque. Máyor cedió su puesto a Antonio Sánchez, que disputaba su primer encuentro como titular ante su exequipo. El resto de la alineación, la misma de la pasada jornada, con Adri, Bruno y Goma en la medular y Jacobo y Bello por fuera.

El primer acto fue un monólogo azulino, que saltó al campo con la lección aprendida y se convirtió en un auténtico martillo pilón, generando ocasiones de todos los colores y con el control total del balón.

El acoso fue intenso desde el primer momento y los saques de esquina se sucedieron desde un lado y desde el otro, todos a cual más peligrosos. Nada más arrancar el choque Bello pidió penalti y luego no acertaron a anotar Adri Rodríguez, Marcelo y Antonio Sánchez.

Sin penalti ni expulsión

Y en el 19', los azulinos volvieron a reclamar pena máxima, en esta oportunidad por unas manos de José Antonio, pegado al palo y sobre la misma línea de gol, tras un remate de Bruno Herrero. La pelota le pegó en la mano pero el colegiado interpretó que no lo era. Hubiese sido pena máxima y hasta expulsión del lateral arcense.

Los xerecistas comenzaban a desesperarse, aunque no bajaban la guardia. Tenían totalmente encerrado y replegado a un Arcos al que le resultaba totalmente imposible montar una contra.

A los 29 minutos, el Xerez DFC abrió la lata. Bello, muy atento, enganchó un trallazo desde la frontal, tras un centro de Jacobo rechazado, que se coló en la meta de un Lebrón que no pudo hacer nada para salvar los muebles a los suyos una vez más.

El capitán cumplía su partido número 100 con la camiseta azulina y el tanto tuvo dedicatoria especial. Corrió antes de que nadie pudiera alcanzarle para abrazarse en la banda con Jose Granados, encargado de material del equipo.

El gol no cambió el guión, los azulinos intensificaron aún más si cabe su control pero se tuvieron que marchar al descanso con esa mínima ventaja en el marcador pese a su dominio aplastante.

En el segundo acto, mismo guión

El segundo tiempo arrancó del mismo modo que el primero, con un Xerez DFC intentando solventar el encuentro y un Arcos al que le era imposible llegar con peligro a la meta defendida por Camacho. Bolli movió banquillo en el descanso, dejó en la caseta a Iván Olmo y dio entrada en su mismo puesto a Fran García.

Los minutos avanzaban, el equipo no terminaba de ampliar su ventaja y Pérez Herrera realizó un triple cambio con savia nueva. Sacó del terreno de juego a Bruno Herrero, Jacobo y Antonio Sánchez para apostar por Antonio Jesús, Javi Valenzuela y Máyor.

La oportunidad más clara del partido para el Arcos llegó en el minuto 72, cuando una buena internada por la banda de Fran García no la culminó de milagro Dani Guerrero. El delantero mandó alto el buen centro de su compañero.

El Xerez DFC no encontraba la forma de batir a Lebrón, que tenía que multiplicarse. Máyor no hizo el 2-0 con todo a favor (83') y la desesperación aumentaba. Pocas veces el cuadro azulino generó tanto y perdonó tanto. Le tocó sufrir hasta el último momento, en el que el Arcos no marcó de milagro en la última acción del choque.