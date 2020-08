El Xerez DFC, pendiente de la Copa RFAF

En la reunión de la Comisión de clubes de Segunda B y Tercera División de la Federación Andaluza de Fútbol celebrada el pasado miércoles en Sevilla también se trató la posibilidad de disputar la Copa RFAF, que también está pendiente de la aprobación del protocolo sanitario imprescindible para iniciar las competiciones que dependen de la Territorial Andaluza. En este sentido, y dependiendo siempre del contexto sanitario y su evolución, se baraja la posibilidad de comenzar a disputar la Copa RFAF el próximo mes de septiembre.

Como se recordará, la Real Federación Andaluza de Fútbol aprobó a principios de año la creación de la I Copa RFAF de Tercera división, una nueva competición que será el primer título andaluz de la temporada 20-21, a disputar en la pretemporada previa a la liga, con equipos de los grupos IX y X y cuyos dos primeros clasificados obtendrán el pase directo para la Copa RFEF de la temporada 20-21.

Los clubes participantes en la Copa RFAF serán los cuatro equipos andaluces mejor clasificados en los Grupos IX y X de Tercera División en la temporada anterior que no hayan ascendido ese año a Segunda B o que no estén clasificados para la Copa de SM El Rey, no pudiendo participar filiales o dependientes de clubes adscritos a la Liga de Fútbol Profesional.

De esta forma, del Grupo X los cuatro clasificados serían Xerez Deportivo FC, Utrera, Antoniano y Puente Genil, ya que el Betis Deportivo, campeón de grupo, es filial y ha ascendido; el Ciudad de Lucena, segundo, está clasificado para la Copa del Rey; el Ceuta, quinto, no es andaluz; y el Sevilla C, sexto, es filial, por lo que entrarían el séptimo clasificado, el Antoniano, y el octavo, el Salerm Puente Genil.

Del Grupo IX, los clasificados son Motril, Jaén, Almería B y Torredonjimeno, ya que los dos primeros al final de la liga regular, Linares y El Ejido 2021, han logrado el ascenso a Segunda B y el campeón jugará además la Copa.

Según informó la Andaluza en su día, la Copa RFAF se inicia con una fase previa en cada grupo, prevista en principio para disputarse la tercera y segunda semana anterior al inicio de la liga regular y con eliminatorias a doble partido, emparejándose el primer clasificado contra el cuarto y el segundo con el tercero. De esta forma, los emparejamientos serían Xerez DFC-Puente Genil y Utrera-Antoniano en el Grupo X y Motril-Torredonjimeno y Jaén-Almería B en el Grupo IX.

Los dos vencedores de las eliminatorias de cada grupo disputarán una fase final con cuatro equipos en sede neutral designada por la RFAF a disputar en el fin de semana previo al inicio de la liga regular en Tercera División. La RFAF solicitará que el campeón y el subcampeón de la Copa RFAF sean los representantes andaluces en la Copa RFEF, competición que da acceso además a disputar la Copa del Rey a sus cuatro finalistas.

El aliciente de la Copa RFAF será, además de un premio económico para los cuatro clasificados para la 'Final Four', la disputa del primer título andaluz de la temporada, la preparación para la nueva competición liguera y la participación de los dos primeros en la Copa RFEF, previa aceptación de la solicitud, con el objetivo añadido de intentar clasificarse para la Copa del Rey.

Y como precisó la Andaluza, la intención es que se dispute la competición el próximo mes de septiembre, en la pretemporada.