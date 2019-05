El Xerez DFC, ante un Écija desconocido

Desde hace seis jornadas, el equipo está en manos de técnicos que siempre trabajan para la casa , la mayoría de futbolistas no cobran y han llegado procedentes de División de Honor y Primera Andaluza para intentar que el Écija se salve y no desaparezca. En casa están más firmes que fuera y han ganado los dos últimos encuentros, 1-0 al San Roque de Lepe y 4-2 al Cabecense .

De los que le complicaron mucho las cosas a los xerecistas en el Municipal sólo van a repetir tres , el portero Fernando , que está tocado porque arrastra molestias en un hombro, Manu Martínez y Jorge Yepes . Además, continúan el guardameta Adri Rosa , que fue suplente en Jerez y ahora tiene rotura de menisco y es probable que no pueda estar ni en el banquillo el domingo, y Carlos Fraile .

Álex Padilla, único azulino que no entrena

Álex Padilla, capitán del Xerez DFC, es el único jugador azulino que tiene problemas físicos y puede perderse la cita del domingo en el San Pablo (11:30). El lateral arrastra molestias en los aductores, no está entrenando junto a sus compañeros y hasta última hora no sabrá si entra o no en la convocatoria. Adrián Gallardo sigue mejorando y está listo para jugar. Los azulinos han entrenado en la mañana de este jueves en Chapín en una sesión intensa de cara a la puesta a punto para la cita ante los astigitanos.