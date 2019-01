Javi Tamayo, titular ante el Cabecense en el Xerez DFC 105 días más tarde

La temporada de Javi Tamayo en el estreno del Xerez DFC en Tercera División está siendo atípica y resultando bastante dura para el ariete azulino tanto a nivel colectivo como individual. El equipo xerecista no termina de engancharse en el tren de cabeza y el punta, titular indiscutible desde que llegó a la entidad, sólo ha salido de inicio esta campaña en cuatro ocasiones, la última el pasado domingo en Las Cabezas (0-0). Además, sólo ha anotado dos goles, uno en el Alfonso Murube ante el Ceuta en la séptima jornada (0-3) y el del domingo en el Carlos Marchena.

Tamayo no disputaba un encuentro como titular desde la novena jornada de Liga, cuando su equipo perdió por 1-0 en el Nuevo Mirador ante el Algeciras. Hace nada más y nada menos que 105 días. Fue el pasado 14 de octubre.

Tras el encuentro frente a los sevillanos del domingo, el punta se mostró feliz por regresar y por el gol pero triste porque no sirvió para ganar. "Sinceramente, necesitaba hacer gol y completar un partido bueno, pero me voy con un sabor agridulce después de haber perdido dos puntos. Eran importante los tres y no los pudimos sumar".

Agradecido "Me ha emocionado cómo la afición me ha recibido, me apoyó con el gol y me despidió cuando me sustituyeron"

Bajo su punto de vista, en el Carlos Marchena "salimos muy bien, metidos en el partido y nos pusimos por delante, pero en el segundo tiempo el Cabecense pegó un arreón y nos empató. Al final, tuvimos ocasiones para vencer pero no pudo ser. Toca levantarse y seguir trabajando".

Tamayo fue el autor del gol de su equipo, besó el escudo, y confiesa que "he pasado unos meses bastante malos, de querer y no poder. Me emocionó el recibimiento de la afición cuando me vio en el equipo titular, cómo me ha apoyado cuando he metido el gol y, especialmente, cuando me han sustituido. Siempre debo tener palabras de agradecimiento hasta esta afición".