La lista de convocados la integran los diecinueve futbolistas de la primera plantilla , por lo que antes del encuentro los técnicos tendrán que realizar un descarte que no será Adrián Gallardo.

En cuanto al once, el preparador manchego no suele realizar demasiadas variantes pero alguna puede introducir respecto al que presentó en El Rosal frente al filial amarillo Cádiz.

El punta, que la pasada jornada no pudo estar en Cádiz, quiere jugar y va a forzar por la importancia del encuentro . Está en la convocatoria y sólo falta saber si García Tébar se decanta por sacarle de inicio, algo poco probable, o sólo tira de él en caso estrictamente necesario.

El ariete , con una luxación en el hombro izquierdo , ha hecho un gran esfuerzo durante toda la semana y ha entrenado con el resto de sus compañeros pero tiene molestias y no se encuentra al cien por cien.

El Xerez DFC lleva dos jornadas sin marcar -Xerez CD y Cádiz B- y es uno de los problemas que debe resolver el técnico manchego. Sin goles, no hay paraiso. De entrada, para paliarlo tiene complicado contar con su pichichi, Adrián Gallardo .

El cuadro azulino vio truncada la pasada semana en El Rosal frente al Cádiz B una trayectoria impresionante . Acumulaba nada más y nada menos que 28 partidos sin perder y diez sin recibir goles. El filial amarillo la cortó y ahora los azulinos deben demostrar que ese revés no les ha pasado factura. No perdió ante cualquiera, lo hizo frente el líder, el equipo menos goleado del fútbol español y de penalti.

Los xerecistas no pueden fallar ante los de Carlos Ríos para llegar dependiendo de sí mismos a sus compromisos ante Écija en el San Pablo y Gerena en Chapín. Hacer cuentas en función de otros resultados supondría complicarse, aunque los de Tébar también le sacan ventaja a casi todos los rivales directos al haber ganado los enfrentamientos entre ellos.

Ha llegado el día, ya no hay margen para muchos más errores. Es la jornada que el Xerez DFC esperaba, se encuentra a un pasito de seguir luchando por el sueño del ascenso. El tren de la fase de ascenso pasa por Chapín y debe encontrar la mejor de las paradas.

Biri o Guti, única duda de Carlos Ríos

Carlos Ríos, entrenador de Los Barrios, cuenta con todos sus efectivos para el encuentro de esta tarde en Chapín. Su única baja para intentar puntuar y conservar la cuarta plaza es el lateral Sergio Iglesias, que no puede jugar por contrato al estar cedido por la entidad azulina. Gonzalo, que vuelve tras cumplir su sanción, se postula para ocupar la vacante del jerezano, que a su vez provoca que tanto Biri como Guti tanteen el puesto de banda que queda libre. El extremo exxerecista ya la pasada semana estuvo en el banquillo pero no llegó a salir tras estar casi tres meses lesionado, por lo que puede reaparecer ante sus ex.