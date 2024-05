Primera prueba superada (1-1)

Primera prueba superada. El Xerez DFC ha empatado a uno en Chapín frente al Pozoblanco y estará en la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda RFEF tras un partido intenso, disputado y que tuvo de todo. El cuadro cordobés ha echado el telón a su temporada con la cabeza alta, después de una buena liga regular y de una primera ronda en la que no ha podido con un rival superior en los dos encuentros. El equipo de David Sánchez ya se impuso por 0-1 en el campo Nuestra Señora de Luna el pasado domingo y, en caso de empate, tenía ventaja por su mejor clasificación. Fue tercero.

En la otra eliminatoria, el Ceuta B, quinto y que había firmado tablas en el Alfonso Murube (1-1), destrozó al Ciudad de Lucena, segundo clasificado en la liga regular, en su feudo y le endosó un contundente 0-4, con lo que será el rival de los xerecistas en la segunda ronda, en la que volverán a tener a su favor el factor campo y la ventaja de pasar en cas de empate tras la prórroga en la vuelta por su mejor clasificación en la liga.

Carri, lesionado en el calentamiento

David Sánchez tuvo que retocar su once sobre la marcha y mucho más de lo deseado. Sin uno de sus grandes pilares en la medular, Álvaro Martínez, que ha dicho adiós a la temporada por una lesión en dos vértebras que se produjo en la última cita liguera precisamente ante el Pozoblanco, se encontró con la lesión de Carri en el calentamiento. Los xerecistas perdían a su otro gran faro y el encargado de todas las acciones a balón parado. Además, Javi Díez también sigue fuera de combate y no entró en la lista, en la que sí tuvo que aparecer Juan Chaves.

Por Álvaro, volvió a actuar en el centro del campo junto a Rafa Parejo Alberto Durán, y por el chiclanero salió Cheikh en la mediapunta, aunque intercambiaba a veces su posición con Teté, más adelantado. El resto del once, el de siempre, con Pepe Rincón e Ilias pegados a la cal. Matías Ramos bajo palos y en defensa, Marcelo, Hugo, Oca y David León.

Con mucho en juego y por decidir, aunque la eliminatoria partía con ventaja azulina, el encuentro comenzó a la velocidad de luz, intenso y con dos equipos muy metidos, intentando generar peligro, cada uno a su manera, con los visitantes más verticales que los xerecistas.

Intercambio de golpes

Cuando no se había cumplido ni el primer minuto de juego, Teté enseñó las garras y el balón terminó en córner. Y de un área, a la otra. Matías Ramos despeja de puños también un lanzamiento desde la esquina. No había tregua. En el 3', Dela salió rápido y valiente y llegó antes que Teté recogiera un balón largo y en el 9', otra vez opción y clarísima para los de Cobos. Marcelo estorba lo justo a Samu para que no mandara dentro un centro de Fran Gómez.

Los decibelios subían en la grada y en el 18', Cheikh recogió un balón junto al palo izquierdo del portal de Dela tras un centro de Pepe Rincón que mandó fuera. Y justo después, otra vez el senegalés fue protagonista, con una jugada rápida en la que cayó derribado cerca de la línea de fondo. El árbitro no consideró punible la acción. Y Dela volvió a lucirse. El meta negó el gol a Pepe Rincón. Las oportunidades más claras eran para los azulinos.

Y superada la media hora, otra vez Dela demostró sus reflejos con un paradón para desviar un remate de cabeza de Cheikh. Teté, con ganas, quería marcar y mandó fuera por poco un excelente centro desde la derecha de Marcelo y en el 38', una contra clarísima Ilias la desaprovecha de manera increíble con Teté listo para enganchar la pierna y rematar.

0-1, Abraham en el descuento

Y casi en el descuento, jarro de agua fría. 0-1. El Xerez DFC había perdonado a un rival peligroso, que aprovechó casi su segunda acción clara en todo el primer tiempo. El ariete Abraham demostró su poderío en el área, se llevó el cuerpeo con la defensa y batió por bajo con la izquierda a Matías Ramos. La acción colectiva de su equipo fue buena.

Llegaba a su fin una primera parte que tuvo de todo. Intensidad, emoción, acciones polémicas, un gol y dos equipos que marcaban territorio para que cualquier fallo no le costara cara. Además, el árbitro se encargaba de cortar cualquier atisbo de juego brusco con muchas faltas.

Ilias empata rápido

Las dos escuadras regresaron al verde con ideas renovadas tras las charlas de David Sánchez y Antonio Jesús Cobos, pero en esta oportunidad fue el cuadro azulino el que acertó. Ilias, casi siempre el más listo de la clase, remató de cabeza dentro un centro de Pepe Rincón. Tablas y tranquilidad. Los azulinos, con este tanto, obligaban a su rival a anotar dos goles más para pasar ronda. 1-1. Minuto 46.

Con la eliminatoria a favor, David Sánchez movió banquillo. Retiró a Cheikh para dar entrada a Pablo González y el visitante Hugo lo intentó. El Xerez DFC se agarraba al partido y el habilidoso Ilias se marcó un jugadón en el que pecó de confianza y se le marchó un pelín el balón. En el otra área, Oca desbarataba un disparo de Samu (71').

Teté, lesionado y más cambios

Teté tuvo que abandonar el terreno de juego tras un duro golpe y Álvaro Garrido ocupó su plaza. Cobos también quemaba sus naves y metía altura, pero su equipo ya jugaba más con el corazón que con la cabeza y no podía con un cuadro azulino que también había agotado las ventanas de cambios y había apostado por Beto y los canteranos Juan Chaves y Jaime Fernández.

El crono volaba y eso beneficiaba a los xerecistas, que acariciaban con la punta de los dedos su clasificación. Con la grada volcada, en los últimos minutos la escuadra azulina apretó. Quería que el tiempo reglamentario acabara en el área visitante. Y Jaime Fernández obligó a Dela a lucirse abajo.

Los cinco minutos de descuento se hicieron eternos. Chapín rugía y sólo se oía 'vamos Xerez, no puedes peder'. Los azulinos apretaban en defensa ante un rival que ya no podía exprimirse más. Sus opciones se habían terminado. Ahora, los azulinos deben mentalizarse para una nueva batalla ante un Ceuta B muy diferente al Pozoblanco y que tampoco les pondrá fácil seguir peleando por el sueño.