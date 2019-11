Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, confirmó la inclusión de Chico Díaz en la convocatoria para visitar al Sevilla C, alabó a la cantera sevillista y dejó claro que el objetivo de los xerecistas no es otro que recuperar el terreno perdido ante el Conil: "Allá vamos con toda la ilusión del mundo a traernos esos tres puntos".

El técnico asturiano explicó que Chico Díaz "va a ir convocado, es una alternativa más en ataque para el domingo. Es un jugador de calidad, de definir. Le está costando un poquito el ritmo de las sesiones porque hemos hecho dos sesiones bastante exigentes y aflojaremos para dar un poquito de tregua y a él le va a venir también bastante bien. Estoy contento, es un futbolista que creo que nos puede dar buenas cosas".

También está contento Uribe con la respuesta de la afición xerecista, que ha completado dos autobuses para acompañar al equipo a Sevilla: "Yo vengo de una ciudad en la que la gente también va a todos lados con el Sporting y siempre digo lo mismo: como aficionado eso es espectacular y como profesional ver eso es espectacular. Ya se lo he dicho a los chicos: cuando uno hace un viaje, vas a ver a tu equipo, lo que no le puedes es fallar en actitud, en fuerza, en ilusión. Ojalá le podamos dar una victoria. La afición de Jerez es futbolera, siempre está con su equipo. Este es un equipo que está hecho con mucho sentimiento y lógicamente es para quitarse el sombrero. Ojalá podamos disfrutar con ellos allí a las siete, darle una alegría y enganchar esos tres puntos que nos vuelvan a disparar".

El Xerez DFC visita a un Sevilla C que no ha perdido en casa y el entrenador azulino tiene claro que hay que contrarrestar al filial con intensidad porque "si no eres intenso te comen. Comen, corren, buscan buenas transiciones y evidentemente tenemos que competir con eso. Ya se les ha avisado a lo largo de la semana, va a ser un partido creo exigente y bonito, tenemos los dos ritmos de juego alto, un buen campo, césped natural... Creo que se va a ver un buen partido".