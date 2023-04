El Xerez DFC, obligado a ganar y a rezar para lograr la permanencia

Todo o nada, el Xerez DFC ya no tiene margen para un nuevo error. La pasada jornada ante el Sevilla Atlético desperdició una gran oportunidad de acercarse a su gran objetivo con su dolorosa derrota en Chapín (0-1). Ya no depende de sí mismo y está obligado a sumar los nueve puntos que restan para pelear al menos por el play-out.

Los azulinos reciben este domingo (19:00) al descendido Utrera, que no ha sido capaz de ganar ningún partido fuera de casa, y es obvio que sólo les vale sumar de tres. Además, la jornada no arrancó con buenas noticias para ellos. El Cádiz-Mirandilla, uno de sus rivales más directos, se impuso al Atlético Sanluqueño en El Rosal por 1-0, suma ya 39 puntos y le tiene el golaveraje ganado a los de Romerito. Superar a los amarillos es complicado.

El Sevilla Atlético, el otro equipo que suma 36 puntos y en estos momentos se encuentra en play-out, recibe en el campo Jesús Navas al Vélez, que suma 40 puntos, está en peligro y es el próximo rival de XDFC en el Vivar Téllez, el Polideportivo El Ejido también hace de anfitrión en Santo Domingo con el San Roque de Lepe, que ya ha perdido cualquier opción de pelear por un puesto en el play-off. Si sevillistas y almerienses son capaces de sacar adelante sus compromisos, las opciones del Xerez DFC se reducirían muchísimo y hasta podría descender en caso de derrota ante el Utrera.

Los azulinos sólo han encadenado a lo largo de la temporada tres triunfos seguidos una vez, fue de la mano de Francis ante Sevilla Atlético, Utrera y Vélez, un partido en el que logró su primera victoria como local a punto de finalizar la primera vuelta. Necesitan repetir gesta y aún así lo tienen difícil.

El club sabe lo mucho que hay en juego, ha lanzado una promoción de entradas ilimitadas a un euro para sus socios, ha pedido un nuevo esfuerzo a la afición para superar la grave situación y se espera una buena entrada en el Municipal.

Semana complicada

La semana ha sido complicada para los xerecistas y el martes, los directivos mantuvieron un encuentro con la plantilla para analizar la delicada situación, ya que el equipo depende de terceros. Romerito lo catalogó de positivo, apuesta por un punto de inflexión como el que llegó tras el revés también en el Municipal frente al Recreativo Granada y realizará cambios en el once.

Ha citado a todos los futbolistas disponibles y en esta oportunidad no cuenta con Juanma Vargas, extremo del filial que venía entrando en las convocatorias y que ha tenido minutos. Álvaro y el guardameta Samu siguen en la lista. El portero ocupa la plaza de Antonio Miguel, lesionado y única baja para este compromiso, ya que regresa Gianluca Simeone una vez cumplido su partido de sanción frente a los sevillistas tras ver la quinta amarilla en el Nuevo Colombino frente al Recreativo. El argentino será titular y el técnico no ha dado pistas sobre el resto de integrantes de un once que no puede fallar y que presentará variantes.

El rival, con cinco bajas

Mientras, el Utrera llega con cinco ausencias, las de Braganza, David Segura y Douglas, que son de larga duración, y las del portero titular Ayala y la del central Cachana, que la pasada jornada tampoco se pudo medir al Atlético Sanluqueño.

Los jugadores citados por Montoya son Rafa Rodríguez, Pablo Luque, Núñez, Álvaro Caro, Checa, Álex del Río, Reina, Chapi, Trabazo, Diego García, Kiki Padilla, Varlos Valverde, Pepe Gil, Titi, Perotti, Plusco, Rubénz Cruz y Jorge Ceballos.