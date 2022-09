Un punto y... gracias (0-0)

El Xerez DFC no remonta el vuelo. El cuadro azulino no pasa del empate a cero ante el Yeclano, un rival que mereció mayor recompensa. Suyas fueron las oportunidades más claras. La grada fue un clamor al final del choque y se oyeron las primeras voces críticas. Entonó 'Pérez Herrera dimisión', mientras otra parte pedía más casta a los jugadores.

El partido fue equilibrado en la primera mitad, con un gol anulado a los visitantes por mano, y una segunda parte en la que los visitantes tuvieron más oportunidades, fueron sólidos y atrevidos. Quesada salvó los muebles y tuvo trabajo extra. Los xerecistas también reclamaron un gol fantasma de José Ramón.

Pérez Herrera sorprendió de inicio con un par de variantes en su once. Razvan se quedó en el banquillo de inicio para que el lateral izquierdo lo ocupase el joven Ricky para buscar mayor poder ofensivo y en la medular no pudo contar finalmente con Joao Paulo, que se quedó fuera de la lista por sus molestias en una rodilla. Apostó por Carri y Bello, además de por Rafa Parejo por delante de la defensa, con Erik y José Ramón en las bandas y Edu Salles una vez más como referente arriba.

Gol anulado

Y a los a los cuatro minutos, primer susto serio. Del Río Lozano anuló un gol al cuadro murciano anotado por Gabri tras una falta por ayudarse con la mano. Los futbolistas visitantes y los técnicos protestaron de forma airada tanto al árbitro como al asistente de Tribuna por la decisión.

A los azulinos les costaba generar y no se encontraban cómodos sobre el verde. Hasta los doce minutos, no generaron una acción de peligro claro. Una acción de Erik Aguado acabó en saque de esquina y en el 19', Ricky Castro probó fortuna desde la frontal del área con un lanzamiento que se le marchó a las nubes.

El combinado xerecista comenzaba a estirarse y pisó el acelerador sueprada la media hora buscando sacar tajada ante un rival que no tenía prisas y bien asentado. Carri estuvo a punto de abrir la lata de cabeza y José Ramón buscó la escuadra desde fuera del área.

El Yeclano no se descomponía y en el minuto 37 montó una contra que pudo ser letal. Pau Pérez, después de que los azulinos reclamasen falta, se plantó en el área y cedió el balón para que Álvaro Martínez buscase el gol. El murciano no estuvo acertado y sí Quesada, que le adivinó la intención para quedarse con el balón en el uno contra uno. Sólo dos ataques visitantes, pero ambos los más peligrosos de todo el primer tiempo.

La réplica, de todos modos, no tardó en llegar. En la siguiente jugada, le tocó perdonar a los xerecistas. Erik Aguado, con todo a favor, tampoco supo definir solo ante Iván Martínez. Con un córner a favor del Yeclano que el árbitro no permitió ya lanzar se cerró una primera equilibrada, con poco juego y con las ocasiones más claras a la contra para los de Adrián Hernández, que se marchó a la caseta pidiendo explicaciones al trencilla por el tanto anulado.

Segundo acto movido

El segundo periodo arrancó con los mismos protagonistas y todo por decidir. Y si en la primera parte el Yeclano buscó el gol a la contra,en la segunda no fue menos. En el 53', Alvarito no fue generoso, apuró tras una buena cabalgada y mandó el balón alto en lugar de cedérselo a un compañero que le acompañaba. Y en el 54', primeros pitos serios, después de que Alvarito no aprovechase un rechace de Quesada.

Lo peor estaba por llegar. En el 58', los azulinos se libraron de encajar el 0-1 de milagro. Un tiro de Adrián Revilla lo repelió Quesada y el rechace a puerta vacía no lo resolvió Gabri. Le botó mal el balón y no lo pudo enganchar.

El encuentro se ponía complicado para el Xerez DFC que no encontaba la manera de superar a un rival que con el paso de los minutos iba a más. Los dos técnicos quemaron sus naves buscando soluciones y buscaron aire fresco con los cambios. Baeza, Javi Navas y Simeone entraron en liza.

Jugada polémica y pitada final

En el 68', otra vez Quesada tuvo que aparecer para salvar los muebles a los locales. En esta oportunidad, metió con reflejos la manopla para mandar a saque de esquina un tiro desde la frontal del área de Iniesta. Y en el 72', un tiro de José Ramón lo atajó Iván Martínez sobrado, pero se confió y acabó dentro de la portería mostrando el balón fuera con los brazos totalmente extenddos. Ni el árbitro ni su asistente consideraron que la pelota superó lo suficiente la línea.

El encuentro entró en una fase de incertidumbre, en la que los visitantes controlaban la situación e impedía a los azulinos generar y en el 87', otra vez probaron fortuna con otro tiro lejano. Bautista se topó con Quesada, el mejor de su equipo con diferencia, junto a Oca.