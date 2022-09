El Xerez DFC, a despejar nubarrones

Con cero puntos y por lo tanto ya exigido, así afronta el Xerez DFC la tercera jornada en el Grupo 4 de la Segunda RFEF. Los azulinos regresan a Chapín -donde cayeron con el Atlético Mancha Real en la primera jornada- después del varapalo sufrido en La Condomina de Murcia. Bien es cierto que la primera parte de los xerecistas fue buena, con ocasiones para ponerse por delante, pero no lo es menos que tras recibir el 1-0 los de Pérez Herrera bajaron los brazos.

El aspecto psicológico es fundamental y el XDFC necesita un buen resultado para volver a creer en sus posibilidades. El equipo levantó durante la pretemporada una expectación enorme entre su afición, que aspira a ver a su club luchando por cotas altas y este inicio de liga no es ni mucho menos el esperado por todos. Las críticas han arreciado, sobre todo señalando al técnico, que recordaba en la previa al encuentro que ya ha pasado por situaciones similares en sus dos primeras temporadas, en las que se cumplió sobradamente con el objetivo. La temporada no ha hecho más que comenzar, la plantilla es nueva en un amplio porcentaje y está demostrado que la paciencia es una gran virtud. Preocupación sí, alarma no.

Un triunfo calmaría las aguas y despejaría nubarrones. Y en eso se centra la plantilla azulina, que es la primera que está deseando ofrecerle a la afición un triunfo. Bajo este clima afronta el cuadro azulino el choque contra el Yeclano Deportivo, un rival que llega a Chapín tras conseguir su primer triunfo contra el Sevilla Atlético, uno de los 'gallitos' de la competición, lo que viene a reflejar la igualdad existente en la categoría.

En lo deportivo, Pérez Herrera sigue teniendo la duda de Joao. El brasileño, titular en los dos primeros partidos de liga, sigue arrastrando molestias en una rodilla y parece complicado que vaya a estar disponible, aunque será este mismo domingo cuando se decida si entra o no en la lista de 18 convocados. Por otro lado, Manolo Baeza, que se ha perdido las dos primeras jornadas, se ha recuperado del esguince de tobillo, El míster ha citado a toda la plantilla y tendrá que hacer dos descartes.

Si Joao finalmente no es de la partida, Pérez Herrera se verá obligado a retocar la medular. Rafa Parejo tiene plaza asegurada en el mediocentro y sus acompañantes podrían ser Carri y Bello, aunque no hay que descartar que el técnico opte por primera vez esta temporada por dos delanteros, Gianluca y Salles, variando el dibujo.

Alineaciones probables

Xerez DFC: Álex Quesada, Álex Rasines, Oca, Sergio Martínez, Razvan, Rafa Parejo, Carri, Bello, José Ramón, Gianluca Simeone y Edu Salles.

Yeclano Deportivo: Iván Martínez, Álvaro González, Juanmi, Gabriel, Diego Ruiz, Álvaro Martínez, Antonio Salinas, Pau Pérez, Bauti, Alvarito y Manu Costa.

Árbitro: Sergio del Río Lozano, del colegio extremeño.

Estadio: Municipal de Chapín (18:00).