El Xerez DFC, a por su segunda victoria como visitante ante el Vélez

El Xerez DFC afronta la primera de sus dos salidas consecutivas este domingo (12:00) visitando el Vivar Téllez para medirse al Vélez, un equipo recién ascendido al que el está costando tomarle el pulso a la competición y que se encuentra situado en la parte baja de la tabla. El cuadro azulino, que encadena cinco jornadas sin perder (tres triunfos y dos empates, el último ante el Ceuta), tiene un único objetivo, prolongar su racha y lograr la segunda victoria lejos de Chapín.

Los malagueños sólo suman cuatro puntos y todos los han logrado como local, con un triunfo (Panadería Pulido) y un empate (Mérida). Llegan a este compromiso después de dos reveses seguidos fuera de casa -Ceuta y Montijo-, pero es un equipo que compite bastante bien en su campo y a todos los rivales les ha plantado cara hasta ahora.

Durante la semana, Pérez Herrera ha estado muy pendiente de Máyor, delantero que se ha resentido de sus molestias en el aductor y que no ha podido entrenar junto a sus compañeros. Ha viajado, pero es complicado que salga de inicio. La única baja es la de Marcelo, en pleno procesos de recuperación de la operación de rodilla a la que fue sometido hace semanas. Por contra, tanto Antonio Oca, suplente ante el Ceuta, como Manu Castillo, que no pudo entrar en la lista por sus problemas físicos, apuntan al once titular.

Curro Rivelott, si Castillo entra en el lateral derecho, podría volver a la medular o no ser titular en favor de Antonio Jesús. Jacobo, el capitán Antonio Bello y Darío Guti, que se estrenó como goleador ante el Ceuta, se antojan fijos y Brando y Javilillo también luchan por una plaza.

La lista, en esta oportunidad, está integrada por futbolistas del primer equipo y no hay sorpresas como las hubo en el último desplazamiento a Canarias para jugar contra el Panadería Pulido. El defensa Daviti y el punta Álex Rueda se han quedado en tierra por decisión técnica.

Los jugadores que han viajado son Camacho, Álex Cruz, Manu Castillo, Oca, Curro Rivelott, Jacobo, Goma, Máyor, Bello, Brando, César, Javilillo, Antonio Jesús, Raúl Palma, Alberto Durán, Darío Guti, Ocaña y Manu Baeza.

Miguel Beas, técnico del cuadro veleño, tiene la duda del central Álex Portillo. Tras sus dos derrotas, es normal que realice cambios, pero confía en un mismo bloque y aún tiene en su plantilla a jugadores que no han debutado.