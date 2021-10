Justas tablas en un partido intenso, físico y con alternativas (2-2)

El Xerez DFC ha cedido su primer empate de la temporada en Chapín al firmar tablas (2-2) frente a un buen AD Ceuta en un partido atractivo, inteso, disputado y que pudo ganar cualquiera. Los azulinos no pudieron conseguir el tercer triunfo consecutivo, pero sí encadenan cinco jornadas sin perder, que dice mucho de la reaccion del equipo desde que abrió la competición con dos derrotas seguidas contra Córdoba y Cacereño.

Pérez Herrera volvió a hacer cambios en el once respecto al que ganó 0-1 al Panadería Pulido, en esta oportunidad tanto obligado por los problemas físicos de algunos jugadores importantes como por decisión técnica en función de un rival que intentaba no rifar el balón y al que los azulinos asfixiaron especialmente en los primeros veinte minutos.

Castillo, titular ante el Panadería Pulido y 'tocado', no estaba en la lista y el lateral derecho fue otra vez para Curro Rivelott. Oca, con molestias, se quedó en el banquillo, y su plaza fue para Álex Cruz, que formó pareja en el centro de la zaga con Alberto Durán. Antonio Jesús también apareció en la medular para acompañar a Raúl Palma. El ataque fue el mismo de la jornada pasada, con Javilillo, Jacobo, Bello y Darío Guti. Máyor se recuperó de su edema en el aductor, pero fue suplente de inicio.

Intensidad alta

El partido arrancó con una gran oportunidad para los azulinos. Un saque de esquina muy bien ejecutado por Bello lo remató de cabeza Álex Cruz y Leandro Montagud se tuvo que emplear a fondo para atajarlo. Minuto 3.

El Ceuta sufría para intentar hacer su juego, pero no lo conseguía. Jacobo probó fortuna con un lanzamiento lejano que se le escapó desviado (19'), en el 20', los visitantes reclamaron la segunda amarilla a Raúl Palma por una falta en el centro del campo y en el 23', el Xerez DFC abrió la lata.

Golazo azulino

Darío Guti protagonizó una bonita internada, se zafó de los contrarios que le salieron al paso y cruzó el ballón raso ante Montagud por el único hueco que le quedaba libre. Golazo para animar la mañana.

La ventaja apenas le duró a los locales diez minutos. Luis Alcaide aprovechó un centro desde la banda para ser más listo que la defensa y el portero y aprovechó la indecisión pra mandar la pelota al fond de la red. 1-1. Minuto 32.

Tras una primera parte intensa, con dominio territorial del Xerez DFC y marcada por las amarillas, los equipos enfilaron el túnel de vestuario con igualada a uno.

Segunda parte movida

En la segunda mitad, el Ceuta dio un pasito al frente, casi anota el 1-2 en un saque de esquina lanzado por David Alfonso que Camacho tuvo que despejar de puños, y se sacudió el dominio de los xerecistas, a los que les costaba más generar y crear peligro.

Los dos entrenadores movieron banquillo para dar oxígeno a sus equipos y el Ceuta decantó la balanza a su favor con un trallazo con la derecha de Alain desde el pico del área ante el que nada pudo hacer Camacho. 1-2. Minuto 74. El lateral exazulino no celebró el gol como respeto a la que fue su afición en el curso 19/20.

Con el marcador en contra, el público apretaba para buscar la reacción de su equipo y puso las tablas sólo cuatro minutos después y a balón parado. Un córner ejecutado a la perfección por Goma lo introdujo en su propia portería de cabeza Mikel Gurrutxaga en su intento de despeje. 2-2 y vuelta empezar.

Alternativas

Ni Xerez DFC ni Ceuta renunciaban al triunfo y en el 80' Benji perdonó, sin portero y en el área pequeña, el 2-3 tras una bonita acción de David Alfonso, que se metió hasta la cocina por su banda izquierda y luego, el árbitro anula un gol de Raillo por fuera de juego.

Todo estaba por decidir y el Xerez DFC, en el descuento, también tuvo una gran oportunidad para haber logrado el tercer tanto y su reto de encadenar tres victorias seguidas. Manu Baeza, también casi a puerta vacía y con todo a favor, remató alto un rechace del portero tras un tiro de Máyor.

Ya no hubo tiempo para más, tablas en un encuentro atractivo, entre dos rivales llamados a estar en la parte alta de la clasificación si mantienen su nivel.