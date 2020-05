El Xerez DFC defiende la segunda plaza ante Apelación

El Xerez DFC va a agotar todos los recursos que tiene en su mano para participar en el 'play-off' de ascenso como segundo y no como tercero. Para ello, ha alegado ante el Comité de Apelación por el fallo que la Juez de Competición de la RFEF emitió el pasado lunes y que le otorgaba la tercera plaza. El segundo puesto da ventaja en la fase de asenso y, además, permite participar en la Copa del Rey.

Ciudad de Lucena y Xerez DFC han terminado la Liga empatados a 55 puntos, ambos conjuntos sólo se han enfrentado en una oportunidad, en Chapín en la primera vuelta con triunfo azulino (1-0), y los cordobeses tienen mejor diferencia de goles general (+24 y +22), criterio que ha adoptado la Española para deshacer el empate.

Juanma Rubio, directivo azulino, explica que "entendemos que el criterio elegido de aplicar el golaveraje general al no haber finalizado la competición según varios reglamentos no es el correcto. Hay una anomalía que no ha permitido jugar todos los encuentros, por lo que la diferencia de goles entre los dos equipos es el que debe prevalecer".

La entidad considera que "la segunda posición creemos que nos corresponde y, por tanto, también los derechos que otorga a los clubes esa clasificación. En este caso, es doble, ya que en las eliminatorias de ascenso no hay prórroga ni penaltis y en caso de empate pasaría el segundo y también el derecho a jugar la Copa del Rey".

Competición ya tiene en su poder el recurso, por el que ha pagado el club 150 euros, se lo ha remitido al Ciudad de Lucena por si estima oportuno presentar alegaciones y fallará antes de las dos de la tarde del viernes.