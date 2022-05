El Xerez DFC desconecta y se divierte en la Feria

La plantilla del Xerez DFC se va de Feria. Cuerpo técnico, jugadores y directivos se divierten en el Real después de perder en Antequera por 2-0 y decir adiós al sueño de disputar el 'play-off' de ascenso a Primera RFEF, pero tras una temporada que han cerrado de forma espectacular, encadenando hasta el domingo diez jornadas sin perder y certificando la permanencia a dos jornadas del final.

Los azulinos han almorzado en la caseta de la Bodega González Byass, uno de los patrocinadores del club, y el presidente azulino, Ignacio de la Calle, se mostró "feliz por poder disfrutar de la Feria después de dos años en un día maravilloso y en un lugar tan agradable como este. Nos han invitado a una copa y a compartir un rato con ellos y animamos a todos los jerezanos y a todos los xerecistas a que también salgan a la calle y disfruten de nuestra Feria".

El mandatario xerecista también recuerda que "la temporada no ha terminado, nos queda un encuentro ante el San Roque de Lepe y no podemos perder en casa para despedirnos de la mejor manera posible. Queremos quedar lo más alto posible en nuestro primer año en esta categoría tan complicada. Así que, también pido a todos los aficionados que guarden algunas energías para apoyarnos en el partido del domingo a las doce de la mañana, que los técnicos y los jugadores merecen un reconocimiento al impresionante trabajo que han realizado. No ha sido fácil lo que han conseguido y ellos también merecen lo mejor por cómo nos han arropado".

En declaraciones a Canal Sur, también desveló que "ya pensamos en la próxima temporada desde hace tiempo, necesitamos montar un presupuesto importante y, a partir de ahí, veremos. Queremos hacer una plantilla competitiva y trabajamos para conseguir más patrocinadores. El club, como decía Pepe Ravelo, será que lo sus socios quieran, así que tenemos que crecer en cuanto a número. En Antequera sentí envidia sana, estaba con el alcalde en el palco y me decía que aportaban al club cien mil euros cada temporada".

Igualmente, aseguró que ya han mantenido alguna que otra toma de contacto con Pérez Herrera, que tiene contrato en vigor, pero que aún no le han confirmado la partida que dispondrá para fichajes y tampoco confirmó si Camacho, que cedió su ficha para que pudiese firmar Marc Fraile, seguirá o no tras la lesión. "Valoramos y agradecemos su gesto, pero es una decisión técnica".

Por su parte, Pepe Gómez, secretario el club, se expresó en términos parecidos a los del presidente: "Es un día para disfrutar, los técnicos y los jugadores lo merecen después de una temporada que ha sido larga y dura. González Byass nos ha abierto las puertas y estamos muy contentos por poder compartir este ratito aquí. Son momentos para desconectar y pasarlo bien, que el domingo ya está ahí y nos queda otro partido complicado ante el San Roque que queremos ganar para despedirnos ofreciendo a nuestra gran afición otra alegría y quedar lo más arriba posible".