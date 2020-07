En plena cuenta atrás para las semifinales del 'play-off' exprés de ascenso a Segunda B y pendientes aún del día, hora y escenario de las semifinales entre Xerez DFC y Ciudad de Lucena por un lado y Betis Deportivo y Utrera por otro, los equipos comienzan a ultimar los detalles de los enfrentamientos de dentro de un par de semanas, en los que se volverán a ver las caras después de los partidos ya disputados en la liga regular antes de que el coronavirus mandase todo al traste.

Y si los partidos de la fase regular de la competición liguera sirven de referencia, dejan claro que no hay enemigo pequeño porque el Utrera, último de los clasificados para la fase de ascenso de Tercera a Segunda B, es el único de los cuatro equipos del Grupo X que no ha perdido contra los demás clasificados habiendo jugado, además, todos los partidos contra los otros tres, tanto en el San Juan Bosco como a domicilio.

Sin duda, los partidos del 'play-off' serán bien distintos a los de la liga regular porque son a vida o muerte y porque a uno de los contendientes, el peor clasificado, no le vale el empate:ahora ya no sirven los resultados anteriores porque ya no se trata de sumar sino de ganar, lo que carga tanto de emoción como de dramatismo a estos partidos. Pero sin duda que los partidos disputados antes entre ellos van a servir, aunque sea para no fiarse del adversario...

La interrupción y posterior cancelación de la fase regular de la competición dejó tres partidos sin disputarse entre los cuatro clasificados para el 'play-off' exprés: Betis Deportivo-Ciudad de Lucena de la jornada 30 (se disputaron 29), Betis Deportivo-Xerez DFC (jornada 32) y el Ciudad de Lucena-Xerez DFC (jornada 36) que al no disputarse impedía que el empate a puntos entre celestes y azulinos se decidiese por el enfrentamiento particular.

De esta forma, se jugaron nueve de los doce partidos posibles entre los cuatro primeros clasificados y el bagaje, en los enfrentamientos directos, advierte que no hay enemigo pequeño porque el campeón de grupo, el Betis Deportivo, ha sido incapaz de ganar a los otros tres rivales y el último de los cuatro clasificados, el Utrera, ha ganado a los otros tres.

Betis Deportivo

El filial verdiblanco solo jugó un partido como local y cedió un empate ante el Utrera (1-1). Los tres desplazamientos los saldó con empate en Chapín (1-1) y derrotas en Lucena (1-0) y el San Juan Bosco (4-2).

Así, el bagaje bético en los enfrentamientos directos con los otros tres clasificados del grupo es, con cuatro partidos disputados, de dos empates y dos derrotas, con cuatro goles a favor y siete en contra. Eso sí, solo jugaron uno de los cuatro partidos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ciudad de Lucena

El rival del Xerez DFC en las semifinales de la fase de ascenso ha jugado los dos partidos contra el Utrera, en casa con el Betis Deportivo y en Chapín. La visita al Xerez DFC la saldó con derrota (1-0), gol de Álex Colorado en el minuto 85, y venció 1-0 al filial verdiblanco en el Ciudad de Lucena. Con el Utrera, empate en Lucena (1-1) y derrota en el San Juan Bosco (2-0).

Con cuatro partidos disputados en la liga regular ante los otros clasificados -quedaron pendientes la visita al Betis Deportivo y recibir al Xerez DFC en Lucena-, el equipo de los hermanos Carrasco ha sumado un triunfo, un empate y dos derrotas en los cuatro enfrentamientos disputados, con dos goles a favor y cuatro en contra.

Xerez Deportivo FC

El equipo azulino cerró la primera vuelta con un inquilino distinto en el banquillo cada uno de los enfrentamientos con los otros tres clasificados para la fase de ascenso: empate con García Tébar en Utrera (0-0), empate con el interino Bernardo Plaza ante el Betis Deportivo en Chapín (1-1) con Uribe en el palco y victoria ante el Ciudad de Lucena en el estadio ya con el técnico asturiano en el banquillo (1-0). Ya en la segunda vuelta, en el último desplazamiento antes de la suspensión del campeonato, derrota en el San Juan Bosco (3-0).

Ayer en Chapín, hoy en el Pepe Ravelo Después de la jornada de descanso del miércoles, la plantilla del Xerez DFCvolvió ayer a los entrenamientos con una sesión vespertina en Chapín. El equipo que entrena Josu Uribe se ejercitará hoy en sesión matinal, a partir de las nueve y media de la mañana en el Anexo Pepe Ravelo, misma hora fijada para el entrenamiento de mañana sábado, en principio también previsto en el estadio Chapín, y con el que la plantilla azulina pondrá fin a la quinta semana de trabajo con vistas al 'play-off' de ascenso a Segunda B.

Con los tres partidos en Chapín disputados ante los clasificados para el 'play-off', al equipo xerecista le quedaron pendientes las visitas al Betis Deportivo y al Ciudad de Lucena. En los cuatro partidos disputados, el bagaje es de una victoria, dos empates y una derrota, con dos goles a favor y cuatro en contra.

CD Utrera

El equipo sevillano es el único de los cuatro clasificados para la fase de ascenso a Segunda B que ha jugado todos los partidos de la primera y segunda vuelta contra los otros tres clasificados, y ha saldado estos seis partidos, tres en el San Juan Bosco y tres fuera, sin conocer la derrota. Además, los tres partidos como local los solventó con suficiencia, sumando tres victorias, y a domicilio arrancó tres empates.

En efecto, el equipo de Jesús Galván no cedió punto alguno en la primera vuelta en sus visitas a Betis Deportivo (1-1), Ciudad de Lucena (1-1) y Xerez DFC (0-0), a los que venció en la segunda vuelta con solvencia: 4-2 al filial bético, 2-0 a los cordobeses y 3-0 a los xerecistas.

De esta forma, el bagaje del Utrera ante los otros tres clasificados para la fase de ascenso es de lo más positivo: en seis partidos, tres victorias y tres empates, ninguna derrota, once goles a favor y cuatro en contra.