El Xerez DFC espera la respuesta de José Pérez Herrera

El Xerez DFC está a la espera de la respuesta de José Manuel Pérez Herrera tras las negociaciones mantenidas por Edu Villegas, director deportivo azulino, con el entrenador jerezano, principal objetivo del club para ocupar el banquillo de Chapín la próxima temporada.

Los contactos entre Villegas y Pérez Herrera han sido continuos en las últimas fechas y las conversaciones, fluidas: tanto el club sabe las pretensiones del técnico como el entrenador conoce las posibilidades de la entidad, que tiene claro que el preparador jerezano es el idóneo para liderar el proyecto que en la temporada 2020-21 apostará por disputar de nuevo la fase de ascenso para dar el ansiado salto a Segunda B.

El interés del Xerez DFC por Pérez Herrera no es nuevo ni obedece al sentir de una parte de la afición, que tras la eliminación en el 'play-off' de ascenso en Marbella ha mostrado sus preferencias por el exentrenador del Ibiza. Edu Villegas ya intentó contratar al preparador jerezano en su día; en el verano de 2017, Pérez Herrera fue también el candidato preferido por el director deportivo para el banquillo pero entonces las negociaciones no cristalizaron porque el entrenador acabó aceptando la oferta del San Fernando, en Segunda B, declinando el ofrecimiento del Xerez DFC, entonces en División de Honor. Al banquillo de Chapín acabó llegando Pepe Masegosa, que cumplió el objetivo de lograr el ascenso a Tercera División aunque fue destituido mediada la siguiente temporada.

Ahora la historia es distinta, porque el Xerez DFC está en categoría nacional y con un proyecto ambicioso tanto a corto como a largo plazo: con una masa social de superior categoría, las condiciones que permite el equipo xerecista hacen que su banquillo sea apetecible y deseado, tanto como José Manuel Pérez Herrera, que por trayectoria y currículum es deseado por varios equipos que tienen en su punto de mira al entrenador jerezano.

Junta directiva

Ocho fueron los puntos tratados en la última reunión de la directiva del Xerez DFC:

Aprobación del acta anterior. Información deportiva. Información del convenio con el Ayuntamiento para el uso de Chapín. Acuerdo para la presentación (hoy) y detalles de la Campaña de Socios 2020/21. Determinaciones a tomar sobre injerencias con nuestros patrocinadores. Información de la cantera. Propuesta Al-Ándalus Féminas FC. Información del Campus de Tecnificación ATF–Xerez Deportivo FC.

Además, se detalló el informe de la audiencia que tuvieron los programas del 'play-off' de ascenso.