El Xerez DFC se examina frente al Arcos y su afición

El Xerez DFC se vuelve a examinar ante su afición. El equipo de Josu Uribe arranca 2020 en Chapín (12:00) frente al Arcos en un partido que no se le puede escapar si quiere cerrar la primera vuelta a las puertas del 'play-off'.

La victoria del Ceuta en el José Juan Romero ante el Gerena le va a impedir terminar en puestos de ascenso pero obtendría de ganar los mismos 36 puntos que suman ahora los norteafricanos. El Antoniano perdió en casa ante el Conil por 2-3, se queda con 34 puntos y los azulinos les superarían también. El líder Salerm Puente Genil sigue a lo suyo y derrotó al Betis Deportivo por 2-0.

Los azulinos han tenido unas Navidades revueltas tras cerrar el 2019 con una derrota inesperada en el Guadalquivir frente al Coria 0-1. Josu Uribe recibió críticas por partida doble, por el revés y por el planteamiento, ya que apostó por un once sin nueve. Las lesiones obligaron al entrenador asturiano a sacar una alineación sin delantero de referencia y ante el equipo de Alberto Vázquez volverá a tener casi los mismos problemas.

El ariete Kevin Levis se ha marchado de la entidad, Javi Casares cumplirá el segundo partido de sanción de los dos que le cayeron por su expulsión con roja directa frente al Ciudad de Lucena, y Chico Díaz se lesionó en el entrenamiento del jueves. Las dificultades no terminan ahí. Zafra no se ha recuperado y Bello está en la lista pero no se encuentran al cien por cien, ya que no ha podido entrenar durante toda la semana.

El recién firmado Joaqui entra en la lista de dieciocho y será titular. También lo hacen los canteranos Pepe, Cristian y Salvi. Se quedan fuera por decisión técnica los centrales del primer equipo Ikwu y Toboso.

El once es una incógnita dados los problemas en ataque. Atrás, la presencia de Jaoqui está asegurada y mucho más teniendo en cuenta que tanto Toboso como Ikwu están fuera. Adri Rodríguez regresará a la medular y el referente tendrá que ser Amin. La presencia de Bello no está garantiza de inicio dedos sus problemas y Jacobo podría jugar en la izquierda y Alain en la banda derecha.

El Arcos, que se encuentra en una situación bastante delicada y coqueteando con los puestos de descenso, se presentará en Chapín echando en falta a Joaqui, que ha regresado al plantel xerecista, y con el delantero Joaquín Pino, procedente del Trebujena, en su nómina.