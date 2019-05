El Xerez DFC mantendrá los precios de los carnés de socios

El Xerez DFC lanzará la campaña de socios para la temporada 19/20 el próximo lunes 17 de junio y la entidad ha decidido mantener los precios del pasado ejercicio para dar facilidades.

Rafael Coca, presidente de la entidad, ha detallado que "no habrá incremento en ningún carnet, lo que sí habrá es una sorpresa que vamos a presentar que va a ser del agrado de los socios y les va a venir muy bien, tenemos que superar la cifra de la pasada temporada".

Coca lanzó un mensaje a todos los socios y aficionados y les pidió "ayuda porque para ser campeones necesitamos muchos abonados. Siempre digo lo mismo, qué es primero, el huevo o la gallina. Vamos a ir todos al unísono. Si vamos a hacer un esfuerzo para traer a jugadores más contrastados si cabe que los de este año necesitamos ayuda".

"Ya no vale quedarse en casa, los socios deben dar un paso al frente y ayudar al club para crecer"

"Nosotros -matiza- nos patearemos la ciudad buscando nuevos patrocinadores pero el aficionado debe hacerse socio. Nos tienen que ayudar ellos, que son nuestra principal fuente de ingresos, cada uno debe traer a otro, con eso nos daríamos por satisfechos. Que sepan, que la ilusión de este año es ser campeones desde el primer partido".

Bajo el punto de vista del presidente, "los socios tienen que dar un paso al frente. Esa ciudad merece un equipo de categoría y Tercera no es categoría para Jerez. Las empresas que tenemos como patrocinadores son algunas importantes y multinacionales. Si han apostado por nuestro proyecto, todo el mundo tiene que dar ese paso. La directiva se va a matar por tener la mejor plantilla posible y para eso se necesitan recursos. Ya no vale quedarse en casa, no podemos quedarnos a medias tintas, vamos a ir para arriba. Cuantos más socios, más capacidad".