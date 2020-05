El Xerez DFC, "orgulloso" de poder pelear por el ascenso

Satisfacción y orgullo por el deber cumplido. Son las palabras que mejor resumen el sentir del Xerez DFC tras la decisión de la Federación Española de dar por finalizadas las ligas en el fútbol nacional no profesional y de conceder la posibilidad de disputar un 'play-off exprés' de ascenso a Segunda B a lo cuatro primeros clasificados de Tercera División.

Edu Villegas, director deportivo de la entidad azulina, considera "un rotundo éxito" disputar la fase de ascenso, ya que "era nuestro único objetivo", mientras que Josu Uribe, técnico xerecista, se expresa en términos similares: "Es un premio de todos".

Villegas confiesa que "estoy feliz y orgulloso. Mi satisfacción es enorme, considero que luchar por el ascenso es un éxito rotundo, hemos cumplido el objetivo marcado. Hemos trabajado mucho y nos lo hemos ganado en el campo. Ahora, esperemos que Sanidad permita jugar estos partidos, sería un a buena señal. La salud de todos es importante y no se puede poner en riesgo".

Bajo su punto de vista, "esta noticia supone un respiro dentro de la situación tan dura que nos ha tocado vivir. Nuestra afición es responsable y sabe que tiene que hacer y que no hacer en estos momentos. Nos hubiese encantado compartir esta felicidad con ella y que nos pudiese acompañar si finalmente jugamos pero no va a poder ser. Este club es de los socios, sin nuestros socios no somos nada. Ojalá al final podamos luchar por subir y dedicarles el que sería el éxito más importante de nuestra historia".

Uribe: "Es un premio de todos y para todos"

Uribe explica que "estamos muy ilusionados y contentos. Ha sido un año muy difícil con toda situación, también con el cambio de entrenador y con tantas historias. Conseguir jugar un 'play-off' a Segunda B para un club tan jovencito como el nuestro, con pocos años compitiendo, es un éxito, es algo muy importante para todos".

El asturiano tiene claro que se lo dedica "a nuestra gran afición, que siempre está y ahí y no va a poder disfrutarnos en el campo en un partido tan importante. De todos modos, la vamos a sentir cerca, tenemos que estar juntos y muy unidos para lograr el objetivo".

Sobre la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena resalta que "hay que centrarse en ese primer partido, vamos a jugarnos todo a noventa minutos. Esto no es una pretemporada, es preparar a la plantilla para un encuentro y hay que darle mucha calidad al trabajo para que los jugadores lleguen bien, lleguen frescos y fuertes mentalmente después de esta situación. Del segundo partido debemos olvidarnos, primero hay que ganar el primero".

Uribe también quiso "felicitar a los futbolistas, a la afición, como ya he comentado antes, y a la directiva, esto es un premio de todos y para todos".