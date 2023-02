El Xerez DFC pasa revista al mercado de invierno

Jesús Viloita, presidente del Xerez DFC, y Juan Carlos Ramírez y Marc Domínguez, integrantes de la comisión deportiva de la entidad azulina, han pasado revista al mercado de invierno. El club, luchando por salir de los puestos de descenso, ha realizado una renovación importante en su plantilla, con ocho fichajes -Lolo Garrido, Cheikh, David Agudo, Adrián Crespo, Rober Luna, Fran García, Álex Meléndez y Guille Donoso-, el alta de Marcelo y siete bajas, Razvan, Javi Navas, Rifat, Edu Salles, José Ramón, Alberto Durán y Joao Paulo.

Marc Domínguez, secretario técnico xerecista, analizó el miércoles los cambios en la plantilla y justificó la salida inesperada a última hora del brasileño Joao Paulo y este jueves, el presidente azulino apunta: "No nos escondemos y damos la cara. Hemos realizado un esfuerzo importante, una apuesta económica grande y hemos ido con todo. Los jugadores que han llegado ganan más que casi todos los que estaban y con los que se han marchado hay acuerdos que incluyen algo más que el último mes trabajado. Intentaremos que el desfase sea el menor posible. Lo que está claro es que el equipo está abajo y había que apostar porque no podemos permitirnos el descenso".

"En verano -prosigue- pudimos acertar o no y ahora sucede lo mismo, pero el trabajo de la secretaría técnica es encomiable, llamando a todos los representantes y a todos los jugadores y no es fácil traer a un futbolista de Primera RFEF. Les ofrecimos incluso más de lo que ganaban en superior categoría y las rechazaron. Ya, lo que nos queda es pedir a todos los socios que vengan a animar, a apoyar y que le den una oportunidad a nuestros técnicos y a los jugadores, que con apoyo pueden demostrar en Chapín su valía. Ahora más que nunca, todos debemos ser uno porque entre todos seguro que sacamos esto adelante. Debemos centrarnos ya en el Yeclano, olvidarnos de las críticas y centrarnos en dar ánimos".

Ramírez: "Pedimos unión para lograr el objetivo, hace tiempo que aquí se habla de todo menos de fútbol"

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, puntualizó: "Fichar en invierno es más complicado que en verano, son situaciones que hemos tenido que solventar con poco tiempo, como la del caso de Guille, y estamos muy contentos con la plantilla que nos ha quedado, está muy compensada y esperemos que nos lleve a salvar la categoría. A partir de ahora, esperamos que todos los jugadores se adapten lo antes posible porque nos quedan cuatro meses de competición y todos debemos ir a una".

Ramírez recordó que "en verano también estábamos contentos con la plantilla, incorporamos a mucha gente nueva y asumimos el riesgo de que algunos jugadores, como así ha sido, no se adaptasen, ahí están los casos de Razvan, Navas o Edu Salles. Ahora, la mayoría de los fichajes vienen de superior categoría y con ritmo de competición, salvo Menéndez, pero ha jugado en Primera y es un refuerzo importante. Nos hemos reforzado en las demarcaciones que necesitábamos".

En cuanto a la salida de Joao, reiteró lo expuesto por Marc Domínguez. "No pensábamos dar más bajas, pero a última hora nos llegó la opción de Guille, que había rescindido con el Rayo Majadahonda, y mejoraba de forma considerable lo que teníamos en la plantilla. Cuando cerramos con Guille el martes al mediodía, hablamos con el representante de Joao, que no nos pudo atender en ese momento y nos pidió la información vía WhatsApp. Cuando nos llamó, le explicamos lo que había y, desde ese momento, negociamos con Joao y le realizamos varias propuestas. Una de ellas era renovarlo y cederlo, pero se negó, quería rescindir. Hablamos con el Lucena y tenía una oferta encima de la mesa, pero no aceptó y rescindimos. Hay gente que piensa que las formas no son las correctas y podemos entenderlo. Le hemos pedido disculpas al jugador por el momento en el que se ha producido su salida. La pasada temporada nos sucedió algo similar con Marc Fraile y Camacho".

Por último, lanzó un mensaje de unión y pidió apoyo para lograr el objetivo. "Llevamos mucho tiempo detectando que aquí se habla de todo menos de fútbol. Pedimos desde ya que el que esté con el club, que aporte, que sume, que anime y se deje la vida para que el equipo se salve y esté lo más arriba posible. Pedimos que el que no quiera estar, que no esté, pero que por favor que no reste. Y el que quiera saber los motivos por los que hacemos las cosas, que venga a la oficina a preguntar".