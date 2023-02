La secretaría técnica, satisfecha: "Nos hemos reforzado lo mejor posible"

El Xerez DFC cerró el capítulo de altas y bajas del mercado invernal con ocho incorporaciones y siete salidas, siendo uno de los equipos que más han necesitado reforzarse. La mala clasificación del equipo ha movido a la comisión deportiva a realizar un esfuerzo económico importante para lograr el objetivo de la permanencia en Segunda RFEF.

Marc Domínguez, secretario técnico de la entidad, ha explicado la marcha el último día del mercado de Joao Paulo y ha repasado el resto de incorporaciones que ha llevado a cabo el club. El catalán entiende que "dentro de las necesidades que teníamos en plantilla y en un mercado complicado, nos hemos reforzado lo mejor posible" aunque apunta que "esto es como todo, lo que dictamina si el refuerzo es bueno o malo es el verde".

El miembro de la comisión deportiva ya analizó en la presentación de David Agudo y Cheikh lo que pueden aportar ambos futbolistas, añadiendo ahora del senegalés que "hay que tener paciencia con él, es un futbolista que ya se ha visto que puede aportar cosas diferentes".

En defensa han llegado Adri Crespo y Álex Mendéndez. Del central explica que "ya lo tuve en Écija, tiene compromiso, garra y entrega, físicamente anda muy bien y se adapta defensivamente a lo que buscaba Francis, un central rápido, que sepa corregir y jugar a campo expuesto".

Y del lateral gijonés: "Nos debe aportar en una posición en la que llevamos todo el año teniendo problemas. Es un futbolista contrastado, con experiencia y es verdad que al principio le puede costar un poco tener ese ritmo de competición, pero sabemos que en esa posición teníamos un déficit, hemos reconvertido a futbolistas y Razvan en su día no nos dio ese rendimiento esperado".

Fran García y Donoso eran "dos posiciones vitales de reforzar, sobre todo después de la marcha de José Ramón, que fue un palo duro. Son dos futbolistas de Primera RFEF, uno que ha tenido bastante continuidad y el otro que, pese a no jugar mucho en Majadahonda, sabemos que es un futbolista que tiene talento, buen pie, a balón parado anda bien y encima tiene bastante verticalidad".

Por último, de Rober Luna señala que "nos decidimos apostar por un jugador exterior, lo conocemos de su etapa en Córdoba y Utrera y aquí en Jerez también porque estuvo en la cantera. Es un futbolista con descaro, le gusta buscar el uno contra uno, aparecer entre líneas, es vertical y creemos que es un jugador que nos puede aportar ese atrevimiento y descaro de ser joven y con ambición y si encima es de Jerez pues bienvenido sea".

Críticas

La labor de la secretaría técnica está siendo fuertemente criticada por un sector de la afición, descontenta con la temporada que está realizando el equipo. Marc Domínguez afirma que "somos conscientes y personalmente las entiendo porque la situación deportiva no es buena. Todo el mundo tenía unas expectativas mucho más altas a principios de temporada, cada uno tenía su opinión y yo creo que hay plantilla para más, pero es lo que nos toca vivir y lo que hay que hacer es remar todos juntos y sacarlo adelante, el mercado ha acabado, hay que despejar la cabeza y somos los que somos, tenemos que estar juntitos y arropados y ayudarnos mutuamente a revertir esta situación".

¿La llegada de ocho futbolistas en enero significa que se hizo una mala planificación deportiva en verano? Domínguez contesta que "miras jugador por jugador y línea por línea y a priori era una plantilla y jugadores contrastados y esperábamos que dieran un rendimiento, pero al final esto es un deporte colectivo. Vinieron jugadores que el año pasado eran diferenciales en la categoría y dieron un rendimiento espectacular y han venido aquí y no han sabido adaptarse por una cosa u otra; jugadores que venían de categoría superior y que no han terminado de cuajar y otros que venían de una categoría inferior han cogido esa confianza para ser importantes. ¿Que las cosas se pueden hacer mejor? Lógicamente. El fútbol no es una ciencia cierta, hay muchos factores y hay que ser autocríticos y trabajar para mejorar día a día", finalizó.