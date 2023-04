El Xerez DFC pide apoyo a su afición para la decisiva cita ante el Utrera

La cuenta atrás para el final de la temporada 22/23 ha llegado y el Xerez DFC no se encuentra en la posición esperada. Su objetivo inicial era pelear por la zona alta de la tabla y ahora lucha de forma titánica por conservar la categoría. Restan tres jornadas y los azulinos se enfrenta a tres citas vitales, con dos en Chapín. La primera de ellas es este domingo (19:00) ante el colista y ya descendido Utrera y el club, a través de sus redes sociales, está pidiendo a sus socios y aficionados respaldo.

Los jugadores necesitan más calor que nunca y las entradas que está registrando el Municipal tampoco son tan altas como en otras oportunidades que la escuadra xerecista lo ha necesitado. El compromiso ante el Mar Menor, un partido que sacó adelante por 2-1 y al que llegaba después de vencer en La Manga Club al Cartagena B por 0-1 acudieron 3.132 espectadores, según informó el propio club. Aquella semana, hubo promoción de localidades a dos euros.

La pasada jornada ante el Sevilla Atlético, el club adelantó su choque al sábado por la tarde y lo declaró de ayuda al club, aunque los precios no eran altos, después de que el combinado xerecista encadenara tres jornadas sin perder, Cartagena B, Mar Menor y Recreativo de Huelva. La afición respondió prácticamente en la misma medida, ya que siguieron el choque desde la grada 3.035 personas. Esas cifras quedan muy lejos de las logradas el pasado curso, ante el Montijo, por ejemplo, con 6.172 espectadores. La entidad aquella tarde-noche también de sábado regaló dos localidades a sus socios.

El Xerez DFC escribe: "Familia xerecista... ¡os necesitamos! Porque en los momentos más duros siempre habéis demostrado de lo que sois capaces. #HagámosloPosible, #SomosUno".

🔊 Familia xerecista... ¡os necesitamos!💪 Porque en los momentos más duros siempre habéis demostrado de lo que sois capaces.🔹 Si eres socio puedes adquirir todas las entradas que quieras por 1 euro hasta el sábado en nuestra oficina#HagámosloPosible | #SomosUno pic.twitter.com/vjBFSjM0Yn — XEREZ DEPORTIVO FC (@XerezDFC) April 27, 2023

La plantilla, mentalizada

Mientras, la plantilla sabe que ya no puede fallar más, que la derrota de la pasada semana ante el Sevilla Atlético en Chapín 0-1 fue menos decisiva porque sus rivales directos .-Cádiz Mirandilla y Polideportivo El Ejido- tampoco hicieron sus deberes, pero siempre no va a ser así. Ante el colista, Romerito volverá a agitar el árbol y se plantea variantes. No puede equivocarse ante un rival al que debe intentar superar desde el primer momento para evitar sobresaltos.

Los futbolistas, que han mantenido una reunión con los dirigentes para analizar la situación en la que se encuentran, han entrenado este jueves en Chapín y aún le restan dos sesiones de trabajo más preparar su decisivo compromiso. Rober Luna, atacante jerezano que llegó al equipo azulino en el mercado de invierno procedente del equipo de Montoya, no tiene cláusula de penalización -el Xerez DFC pagó traspaso- y si el entrenador lo estima oportuno podrá contar con él.