Nueva promoción de entradas del Xerez DFC para su final del domingo ante el Utrera

El Xerez DFC perdió el sábado en Chapín frente al Sevilla Atlético (0-1) la primera de las cuatro finales que le restaban para buscar la permanencia y ahora debe aplicarse y sacar adelante el mayor botín posible en los tres encuentros que faltan para que finalice la liga, Utrera este domingo (19:00), Vélez en el Vivar Téllez y Juventud Torremolinos también en casa.

El equipo necesita el apoyo de la afición y el club ha vuelto a lanzar una promoción de entradas de cara al vital compromiso de esta jornada ante un cuadro utrerano descendido desde hace ya varias jornadas y que no ha sido capaz de sumar de tres lejos del San Juan Bosco.

La entidad la pasada jornada decretó medio día del club el primero de los dos compromisos seguidos en el Municipal, aunque con precios asequibles, y la respuesta no fue mala, pero tampoco la esperada, ya que acudieron al encuentro con lo que había en juego 3.035 espectadores. Ahora, ante el Utrera lanza una promoción de entradas a sólo un euro para los acompañantes de los socios, que podrán adquirir todas las localidades que deseen en todas las gradas hasta el sábado. Los niños accederán gratis al estadio.

La plantilla, que tiene este martes el día libre y volverá al trabajo este miércoles, ya no tiene margen de error y está obligado a vencer al colista para no decir adiós a las opciones de seguir en la lucha que aún le restan. Su derrota del sábado ante la escuadra de Antonio Hidalgo fue un grave revés, mitigado el domingo por los resultados de sus otros rivales directos, pero ahora ya no tiene más margen.

Romerito recupera para esta importantísima cita al ariete Gianluca Simeone, que no pudo enfrentarse al filial hispalense por sanción, ya que vio la quinta tarjeta amarilla en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva (0-0). El argentino volverá a ocupar su puesto en el once.