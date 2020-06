El Xerez DFC ya conoce el protocolo del 'play-off' de ascenso

El Xerez Deportivo FC ya tiene el protocolo del 'play-off' de ascenso a Segunda B que la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha remitido a todos los clubes de Tercera División clasificados para la fase de ascenso. Se trata de un documento de 42 páginas en el que la Española detalla las bases de competición, con modificaciones específicas como las cinco sustituciones; la organización y desarrollo de la competición -zonas del estadio, acreditaciones, acceso-; y las medidas de seguridad y sanitarias, además del reglamento audiovisual.

Las normas, las mismas que en Segunda B, contemplan las semifinales el 18 y 19 de julio (una cada día o las dos el mismo día) y la final será el sábado 25. El Xerez DFC tendrá condición de visitante en la semifinal ante el Ciudad de Lucena, que tendrá condición de local por su mejor clasificación en la liga regular, y la RFEF no descarta que pueda haber público en las gradas si "la normativa vigente en ese momento permite otra circunstancia".

La Federación Española explica que "este dossier tiene por objeto proporcionar a los clubes información relativa al desarrollo de la Fase de Ascenso de Tercera División a 2ª División B. Debido a la situación acontecida por el COVID-19, la RFEF ha adoptado una serie de medidas excepcionales para la finalización de la competición en todas las categorías de Fútbol no Profesional, Fútbol Sala y Fútbol Femenino, entre ellas la disputa de unos play-off exprés para la finalización".

En base a la evolución de la pandemia y de las medidas que puedan ir adoptando el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes, la RFEF "se reserva el derecho a implementar, modificar o eliminar cualquier medida adoptada para la finalización de las competiciones, en las bases de las mismas, en el apartado de seguridad, sanitario, audiovisual, organizativo o de cualquier otra índole".

A continuación se detallan algunos aspectos de interés del protocolo remitido por la RFEF:

Licencias prorrogadas

Los contratos y cesiones esta temporada no acaban el 30 de junio sino que se prorrogan automáticamente salvo que alguna de las partes así lo comunique a la Federación Española:

"Como consecuencia de las circunstancias excepcionales y de fuerza mayor derivadas del COVID-19 y del régimen previsto en las disposiciones generales tercera y cuarta del Reglamento General, se entenderán prorrogadas tanto las licencias, como en su caso, las cesiones temporales de todos los futbolistas hasta la fecha de disputa, por cada uno de los clubes en los que se integran, del último partido oficial que disputen de la Temporada 2019-2020, salvo comunicación formal y expresa a la RFEF en sentido contrario por parte del jugador, del club, o en su caso, del club cedente antes del 30 de junio. El Club deberá garantizar que dispone de la prórroga del contrato de seguro obligatorio vinculado con la licencia hasta la nueva fecha de vigencia de la misma o, en su caso, acreditar la existencia de un nuevo contrato que cubra dicho período".

Sin mínimo del primer equipo

Como quiera que es posible que jugadores no quieran continuar más allá del 30 de junio o que clubes no quieran prorrogar a futbolistas, ya no hay mínimo de jugadores con licencia del primer equipo para los partidos. Antes eran siete pero en el 'play-off' desaparece este requisito, con lo que un club puede alinear a más jugadores de escalafones inferiores que del primer equipo:

"De conformidad con lo indicado en el párrafo precedente se considerará como fuerza mayor el hecho de que un club, a consecuencia de la gran movilidad que previsiblemente se producirá en las plantillas, circunstancia totalmente imprevisible al principio de la Temporada, no pueda contar con el mínimo exigido de 7 futbolistas inscritos en la plantilla del equipo de la categoría en que militan, tal y como se establece en el artículo 223 del Reglamento General. Por tanto, los partidos en los cuales dicha situación tenga lugar hasta el final de la presente temporada 2019/2020, podrán celebrarse con normalidad sin que sea causa de incomparecencia o alineación indebida, ni por tanto, conlleve efectos disciplinarios".

La final, el sábado 25

Las finales del 'play-off' de ascenso a Segunda B serán el sábado 25 de julio; queda por determinar cuándo se jugarán las semifinales:

"Los 2 partidos de semifinales se disputarán el sábado y/o domingo.La final se disputará un sábado entre los vencedores de las semifinales. En caso de empate al término del tiempo reglamentario se determinará como vencedor a aquel club que hubiese obtenido mejor puesto clasificatorio en la liga regular, al amparo de las clasificaciones finales determinadas por la Jueza Única de Competición, no disputándose, en ningún caso, ni prórroga ni penaltis".

Entrenamientos

El Xerez DFC puede solicitar entrenar en Marbella el día antes de los partidos:

"En caso de demanda por parte de los clubes, la Federación Territorial hará sus mejores esfuerzos para proporcionar un lugar adecuado de entrenamiento, siendo esta opción viable solo para el día anterior a la disputa del partido".

Balón oficial

El balón del 'play-off' es el mismo con el que el Xerez DFC ha jugado en el Grupo X de Tercera:

"Será de obligado cumplimiento que los encuentros se disputen con el balón oficial de la competición, esto es, el modelo CONEXT19 MATCH BALL de la marca Adidas".

A puerta cerrada por ahora

La Federación Española deja una puerta abierta a que los partidos del 'play-off' puedan disputarse con público si para entonces las condiciones han mejorado y Sanidad lo permite:

"Todos los encuentros deberán disputarse sin público, salvo que la normativa vigente en ese momento permita otra circunstancia. Los horarios de los partidos correspondientes a la fase de ascenso a Segunda División B serán fijados por las Federaciones Territoriales previo informe favorable de la RFEF con el objetivo de garantizar la salud de todos los participantes y con la finalidad de evitar, en todo momento, que los encuentros coincidan con las horas de temperaturas más altas".

Cinco cambios

Como ya se había anunciado, se permiten cinco sustituciones pero solo tres interrupciones y nueve suplentes:

"En relación con la alineación de los futbolistas se estará a lo previsto en el Reglamento General. De forma excepcional, en el transcurso de los partidos de la fase de ascenso, se podrá llevar a cabo hasta cinco sustituciones de futbolistas realizándolas, como límite, en tres interrupciones del partido por cada equipo. Durante los encuentros correspondientes a la fase de ascenso a Segunda División B y con carácter excepcional, el número máximo de jugadores eventualmente suplentes será de nueve".

Pausas de hidratación

Como quiera que los partidos se van a disputar en julio, habrá una pausa para hidratarse en cada tiempo y queda a criterio del árbitro que pueda haber otras pausas de refresco:

"En todos los encuentros que se disputen para la finalización de la competición de la Temporada 2019/2020 se realizará, necesariamente, una pausa de hidratación. Dicha pausa tendrá una duración no superior a 1 minuto para que los jugadores se puedan hidratar. Asimismo, el árbitro, en interés de los jugadores y por su propia seguridad, en función de la temperatura, la humedad y el grado de insolación, podrá contemplar pausas de refresco (de 1 minuto y medio a 3 minutos) para que pueda descender la temperatura corporal de los jugadores. Las pausas de refresco serán implementadas aproximadamente a los 30 minutos de juego en ambas mitades del partido (es decir, alrededor del minuto 30 y del minuto 75, respectivamente)".

Banquillos

Los suplentes no podrán sentarse en el banquillo y tendrán que hacerlo en la grada:

"El banquillo podrá estar ocupado por el entrenador, segundo entrenador, preparador físico, médico, ATS/DUE o fisioterapeuta, el delegado de equipo. El resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico deberá ubicarse en la zona de gradería posterior al banquillo con la distancia obligatoria entre ellos".

Sanciones

Aunque ProLiga ha solicitado que queden sin efecto las sanciones, por el momento la RFEF las mantiene, con lo que Edet no podría jugar ante el Ciudad de Lucena:

"Los ciclos de amonestaciones de la fase regular que no hayan devenido en suspensión de partidos impuesta por el órgano disciplinario competente quedarán automáticamente anulados. Las sanciones pendientes de cumplimiento y aquellas de suspensión por partidos que, en su caso, imponga el órgano disciplinario competente se someterá al régimen previsto en el artículo 56 del Código Disciplinario".

Local y visitante

El Xerez DFC será visitante y el Ciudad de Lucena local en su semifinal:

"Celebrándose este Play Off en Estadios neutrales, la condición de equipo Local vendrá determinada por la clasificación en la competición regular. Esta condición de equipo Local dará preferencia de elección de:

Equipación de juego.

Vestuario.

Banquillo".

Acceso

El protocolo de la RFEF especifica las personas que pueden acceder al recinto deportivo para el 'play-off', "agrupándose estas personas en los siguientes colectivos:

Participantes en el encuentro: jugadores de ambos equipos, cuerpo técnico y staff (médico, fisio, utilero, etc.), árbitros y delegado arbitral.

Organización: personal de organización y mantenimiento de la instalación.

Personal de seguridad y sanitario: vigilantes de seguridad, personal sanitario del encuentro y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluyendo al coordinador de seguridad si se ha designado.

Retrasmisión televisiva: personal técnico necesario para la retrasmisión de los encuentros desde el punto de vista técnico y de locución.

La presencia de medios de comunicación vendrá determinada por las condiciones sanitarias del momento y en cualquier caso estarían sometidos igualmente a acreditación y al cumplimiento de las medidas sanitarias.

Responsables de los equipos participantes".

Tope de 37,3 grados

Todo aquel que tenga una temperatura corporal superior a 37,3 grados no podrá entrar al recinto deportivo, incluso si es futbolista:

"Medidas de carácter sanitario, entre ellas:

Control de acceso, comprobando la acreditación y sometiendo a toda persona que acceda a toma de temperatura y desinfección de manos con gel hidroalcohólico. En este sentido se permitirá el acceso a aquellas personas que estando acreditadas tengan una temperatura corporal de hasta 37,3 grados. En caso de temperaturas superiores, se denegará el acceso independientemente de quien se trate y se le retirará la acreditación.

Igualmente en el acceso y una vez sometida a la persona al control de temperatura se deberá desinfectar las manos con gel hidroalcohólico antes del acceso".

Desplazamiento hasta Marbella

La RFEF también deja claras las consignas para el desplazamiento del Xerez DFC si lo realiza en autobús:

"La empresa responsable de los mismos, debe acreditar que cumple con los protocolos de desinfección previstos por las autoridades sanitarias y que sus conductores están en perfectas condiciones sanitarias.

Normas específicas:

Los vehículos deben someterse a una desinfección previa a la utilización por parte del equipo.

La distancia mínima entre los jugadores en su interior será de 2 metros.

Los conductores llevarán mascarilla y mantendrán las medidas de distancia social recomendadas".

Actuaciones médicas

Además de que los clubes deberán acreditar medidas de prevención y control sanitario, está previsto un segundo test serológico el día antes de los partidos:

"Así mismo, el día antes del primer partido oficial que daba disputar cada uno de los equipos y con la finalidad de proveer las máximas condiciones de salud posible para todos los participantes en la competición tanto los jugadores como los miembros del staff con licencia federativa deberían pasar, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un Segundo Test serológico (Ig G e Ig M)".

Ayudas por los derechos de TV

Aunque todavía no está especificada o cuantificada, habrá una cantidad económica para cada club por la retransmisión televisiva del 'play-off':

"La RFEF establecerá un sistema de ayudas económicas y en servicios para los equipos participantes en los play-off a partir de los ingresos netos que se puedan generar por los derechos televisivos y publicitarios".