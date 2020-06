'Los deportistas que tengan la condición de profesionales , conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, los deportistas que ostenten la condición de alto nivel y alto rendimiento o equivalente conforme a la legislación estatal o autonómica, así como los deportistas de apoyo de deportistas federados con discapacidad , excepcionalmente, podrán desarrollar la práctica físico-deportiva de deportes en los que no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad, previa autorización de un protocolo específico de prevención del COVID-19 presentado a la Consejería de Educación y Deporte por la federación deportiva a la que esté afiliado, que deberá obtener la aprobación de la Consejería de Salud y Familias'.

En cuanto a 'Las prácticas físico-deportivas en las que no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad ' como es el fútbol, en el que hay contactos continuos, establece lo siguiente:

'Se podrá realizar práctica físico-deportiva de carácter individual o grupal en instalaciones deportivas convencionales, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 y, en particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad , o en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria'.

La Junta de Andalucía apunta que la excepción a esta norma son los deportistas que tengan la condición de profesionales , que "excepcionalmente, podrán desarrollar la práctica físico-deportiva de deportes en los que no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad" como es el fútbol.

Andalucía excluye a los jugadores no profesionales de los 'play-off' de ascenso según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020 , que permite la práctica deportiva con contacto físico solo a los profesionales , lo que de facto impediría a los no profesionales o aficionados, que son la mayoría en los equipos de Tercera División, participar en la fase de ascenso a Segunda B.

En Castilla y León ya preparan un protocolo

La Junta de Castilla y León especifica en su normativa que "la práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica y de ámbito nacional no profesional podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, y hasta un máximo de 25 personas en los entrenamientos". Es decir, que los no profesionales no podrán tener contacto físico en la práctica deportiva y solo permite contacto físico a los deportistas que tengan la condición de profesionales, así como los deportistas que ostenten la condición de alto nivel y alto rendimiento.

Marcelinó Maté, presidente de la Federación de Castilla y León, asegura en Iusport que confía en que los jugadores no profesionales puedan disputar el 'play-off' porque según la fuente consultada, a pesar de la literalidad del acuerdo, interpretan que la restricción sólo opera en los "deportes de contacto", no en los "deportes con contacto físico". Sea como fuere, la Federación de Castilla y León de Fútbol ha remitido a la Junta regional un protocolo para el 'play-off' con el visto bueno a todos los futbolistas, sean o no profesionales.