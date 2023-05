'Casting' para el banquillo del Xerez DFC

El teléfono de Edu Espada echa humo. El director deportivo del Xerez DFC no para desde que llegó a la entidad el pasado mes de marzo, pero mucho menos desde que hace dos semanas se consumó el descenso del equipo a Tercera RFEF con el empate a uno firmado en el Vivar Téllez frente al Vélez y el anuncio de la no continuidad de Romerito.

En los últimos días, ha mantenido reuniones con todos los jugadores de la plantilla para comunicarles sus planes y, a la vez, ha comenzado a mantener toma de contacto con varios entrenadores que son de su agrado, aunque no con todos podrá contar. La primera piedra y, quizás la más importante, es la figura del sustituto de Romerito. Hay opciones para todos los gustos, pero la entidad tiene claro que el perfil debe ajustarse a sus parámetros, que pasan por el trabajo de cantera.

Diego Galiano

Uno de los primeros nombres que ha saltado a la palestra es la del jerezano Diego Galiano, entrenador que ha ascendido al Antoniano a Segunda RFEF después de completar una sensacional temporada en Tercera RFEF. Se proclamó campeón y subió de forma directa, superando a rivales con mucho más potencial.

Espada y Galiano son amigos desde hace muchos años, tantos que se conocieron cuando ambos militaban en la cantera del Sevilla. El director deportivo xerecista se ha reunido con él, pero el jerezano ya le había dado el sí a su actual equipo y entrenará en superior categoría.

Alberto Gallego

Otro de los entrenadores con los que ha hablado Espada es Alberto Gallego, un entrenador curtido ya en mi batallas, aunque tiene 49 años. Su logro más reciente e importante, ascender al Recreativo de Huelva a Segunda RFEF como campeón del Grupo X hace dos temporadas y, anteriormente, también ascendió al CD Ibiza. La pasada campaña firmó por el Elche para dirigir al filial, pero fue destituido y le suplió Nino.

El ilerdense, además, acumula experiencia fuera de España. Fue director deportivo del Rayo Oklahoma City, segundo entrenador del New York Cosmos y técnico del Volos griego. Del mismo modo, entrenó al Pobla de Mafumet, filial del Nátic de Tarragona.

David Sánchez

Otro de los técnicos que aparecen en la agenda de Espada es David Sánchez, entrenador sevillano de 40 años que siempre ha desarrollado su trabajo en la cantera del Murcia tras colgar las botas en 2019.

Como futbolista dio sus primeros pasos en la cantera del Sevilla, pero pronto cambió la Ciudad Deportiva por La Masía, ya que le firmó el Barcelona. Luego, pasó por infinidad de equipos tanto en España -Albacete, Alavés, Nástic de Tarragona, Elche, Atlético Baleares, Cádiz, Mellilla, Orihuela y Murcia- como en el extranjero.

Como entrenador se estrenó en el cadete A del Murcia y a la vez formaba parte de la secretaría técnica del club pimentonero. En la 21/22 cogió las riendas del filial y repitió el curso pasado. En ambas campañas ha cumplido, dejando al equipo en la mitad de tabla.

Pero aún hay más nombres. El director deportivo se guarda un as en la manga en el que trabaja a tope. Casi con toda seguridad, será el elegido y, según fuentes del club, es "joven, que ilusionará a la afición y acostumbrado a trabajar con la cantera"...