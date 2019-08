El Xerez DFC supera la cifra de 1.600 socios

La campaña de socios del Xerez DFC marcha por muy buen camino y la entidad superó ayer la barrera de los 1.600 en una jornada frenática, en la que la oficina tuvo mucha actividad. El lema de la campaña 'sigo contigo' están funcionado.

El inicio de la competición está ya a la vuelta de la esquina, hoy se disputa el Trofeo de La Vendimia y los seguidores xerecistas se han animado. Además, para no perder su asiento deben renovar sus carnés antes del viernes, día tope que se marcó el club en un primer momento.

Rafael Coca, presidente azulino, se muestra satisfecho, aunque siempre es exigente y pide un poco más: "Estamos contentos con la cifra si la comparamos con la de la temporada pasada. En estos momentos, llevamos ya 1.600 y quedan días para que llegue el cierre. Además, quiero recordar a todos los aficionados que el viernes se cierra el plazo para la reserva de socios y luego ya no podrán lamentarse si pierden su asiento, pasada esa fecha ya no podremos hacer nada. Aunque querríamos mucho más, tenemos que reconocer que la campaña no va nada mal".