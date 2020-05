El Xerez DFC ya tiene vía libre para regresar al trabajo

Una publicación extraordinaria del BOE del sábado aclara cómo debe ser la vuelta a los entrenamientos de los equipos de Segunda B y Tercera. El Xerez DFC ya puede comenzar a entrenar de forma individual en sus instalaciones, aunque aún no tiene en su poder ningún tipo de protocolo sanitario.

La publicación de esta nueva orden de Sanidad (SND/414/2020, de 16 de mayo) va destinada a "la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad".

En el Capítulo X, dedicado a las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva, se refleja en el Artículo 39, sobre el entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas, lo siguiente:

1.- Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene.

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento de carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado a las especiales necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren abiertas al público.

2.- Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias frente al COVID-19 relativas al mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, lavado de manos, uso de instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas relativas a la protección de los deportistas y personal auxiliar de la instalación.

3.- La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella, considerándose, a estos efectos, la licencia deportiva suficiente acreditación.

La plantilla lleva 66 días sin ejercitarse en grupo y no juega desde el 8 de marzo

La intención de los xerecistas era la de comenzar a trabajar en Chapín el próximo lunes 25, pero con las nuevas normas quieren adelantar los plazos. Y es que los azulinos llevan sin trabajar en grupo 66 días. Se ejercitaron por última vez juntos el pasado 12 de marzo y su último partido fue el derbi ante el Xerez CD (2-0) en Chapín el 8. En las últimas semanas ya al menos pueden salir a correr y realizar otras actividades pero no tienen contacto con el balón, lo más importante para ellos.

Mientras, con muchas interrogantes en todos los sentidos, la Federación tiene previsto ofrecer una rueda de prensa esta misma semana para dar a conocer sus planes, unos planes que tendrá antes que remitir al Ministerio Sanidad para que dé el visto bueno.

Su intención, si la pandemia sigue evolucionando de forma tan favorable como hasta ahora, es la de disputar las eliminatorias del 'play-off exprés' tanto en Segunda B como en Tercera en las dos últimas semanas de julio o incluso adelantarlas si fuese posible.

Por otro lado, mantiene la idea inicial de no hacerse cargo de los gastos que los clubes deberán realizar en los test, ya que en estas categorías no son obligatorios, pero ahora sí que tiene la intención de buscar fórmulas para abaratar los costes y ya no descarta una ayuda.

El Xerez DFC también está pendiente de conocer oficialmente si es segundo o tercero, aunque la Circular 25 emitida por la Andaluza el viernes deja claro que se va a aplicar el criterio de la diferencia de goles general para deshacer el empate a puntos en el caso de que no se hayan disputado los dos encuentros.

De hecho, el Ciudad de Lucena ya ha anunciado en sus redes sociales que disputará el 'play-off' como segundo y que será el equipo del Grupo X que dispute la próxima edición de la Copa del Rey.