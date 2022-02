El Xerez DFC, sin centrales para hacer frente a una complicada salida

El Xerez DFC debe afrontar un complicado reto y no en las mejores condiciones posibles. Los azulinos se enfrentan este domingo, a las doce de la mañana, al Villanovense, que es quinto en la tabla con 31 puntos, sin centrales y con poco tiempo para recuperarse moral y físicamente del duro revés encajado el miércoles frente al San Roque en el Ciudad de Lepe (4-2).

Los xerecistas se han quedado sin centrales para un encuentro en el que buscarán mejorar sus prestaciones lejos de Chapín para no complicarse en la parte baja de una clasificación muy igualada. Fuera de casa sólo han cosechado cinco puntos y han ganado un partido.

Pérez Herrera se enfrenta a un complicado puzzle, ya que sus cuatro centrales están fuera de combate. Antonio Oca, Alberto Durán y Álex Cruz ya no pudieron jugar contra los aurinegros el miércoles y en el último entrenamiento de la semana ha perdido a Manu Castillo.

La zaga, un puzzle

De este modo, tendrá que recomponer la zaga y apostar por jugadores del filial y reconvertir a algunos de sus pocos defensas disponibles. En Lepe, Castillo y Ocaña, que es lateral zurdo, fueron los titulares en esa demarcación. Ahora, junto a Ocaña o apuesta por Galafate o retrasar a Curro Rivelott.

Con todos esos condicionantes, Marcelo estará en el lateral derecho y en el izquierdo estará Iriondo, que ha entrado al final en la lista, pero que aún no está al cien por cien. Si no se recupera del todo, Hugo tendría que repetir en ese puesto. En la medular, lo normal es que jueguen Poley y Antonio Jesús, con Jacobo y Baeza escorados a banda, Bello más adelantado y arriba Máyor, sin descartar que el técnico jerezano apueste también por repetir un once con dos puntas delanteros. En ese supuesto, Baeza podría quedarse fuera y sería titular David Grande junto a punta de Aspe.

En la portería volverá a estar César. Frente al San Roque no tuvo su mejor día, pero el técnico azulino sigue confiando en él y aún no llegará el momento de Mario de Luis, cedido por el Real Madrid en este recién cerrado mercado de invierno.

Pavón no olvida la derrota en Chapín

El Villanovense no ha comenzado 2022 como esperaba, ha encadenado dos derrotas seguidas, en casa contra el Ceuta y fuera en Vélez, y encara el partido ante el XDFC con la obligación de ganar para no alejarse de los puestos que permiten pelear por el ascenso a Primera RFEF.

La derrota en Chapín por 2-0 dolió a los serones y Juanma Pavón, técnico del cuadro extremeño no la ha olvidado. En su momento, la calificó de polémica y en rueda de prensa ha recordado que "en la primera vuelta en Chapín se produjeron algunos errores arbitrales que nos perjudicaron". Ahora, lo que más le preocupa al onubense es que su equipo "no pierda la identidad. Anímicamente nos encontramos bien y tenemos muchas ganas de enfrentarnos a un gran rival como el Xerez DFC e intentar lograr el triunfo. Cada partido es diferente y se dan muchas circunstancias".

El Villanovense llega a esta cita con varios jugadores tocados, entre los que se encuentra Moi, que se lesionó el pasado fin de semana en Vélez y no tiene garantizada la titularidad. Si no puede salir de inicio, Cortijo y Adri Escudero formarían la pareja de centrales y Tapia regresaría a la titularidad en el carril izquierdo, mientras que Clausí puede volver a la medular.

Los extremeños como locales han disputado diez encuentros, han ganado seis, perdido dos y empatado otros dos. Su resultado más abultado lo lograron a principios del pasado mes de enero frente al Panadería Pulido, al que le endosaron un 6-0.