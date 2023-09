El Xerez DFC busca presentar sus credenciales ante otro de los gallitos del grupo, el Puente Genil

El momento más esperado por los aficionados del Xerez DFC ha llegado. Este domingo (19:00), el cuadro azulino abre la temporada 23/24, en la que buscará el regreso a Segunda RFEF, en Chapín en un partidazo y uno de los duelos más interesantes de la jornada. El calendario fue caprichoso y quiso que se viera las caras con otro aspirante a todo, el Salerm Puente Genil, que acaba de proclamarse campeón de la Copa RFAF tras vencer al Torre del Mar por penaltis en la final, al Xerez CD en semifinales y al Espeleño, también desde el punto de penalti, en cuartos.

El cuadro de David Sánchez no ha disputado aún ningún compromiso oficial y no llega tan rodado, pero ha realizado una pretemporada completa, en la que han primado los rivales de superior categoría. Los azulinos fueron capaces de plantar cara a todos y de derrotar a algunos como Balona o Ceuta y estarán muy arropados desde la grada, aunque el técnico espera que los nervios no le jueguen una mala pasada a sus futbolistas más jóvenes.

Los xerecistas tienen varios objetivos, agradar a los suyos, sumar los tres primeros puntos del curso y mostrar sus credenciales desde los primeros compases de la competición, aunque la temporada es muy larga, en un partido que será arbitrado por el onubense Luis Espina Domínguez.

La plantilla del Xerez DFC se ha quedado corta y aún no está cerrada, por lo que el entrenador de los azulinos ha tenido que echar mano, igual que durante la pretemporada, de bastantes canteranos para completar una convocatoria en la que tampoco están Oca, lesionado, y Álvaro Martínez, que arrastra un partido de sanción tras ser expulsado en el último partido de la pasada temporada. Por lo demás, han entrado en la lista Pepe Rincón, Galafate y Juan Chaves. Los atacantes serbios Mikan y Jovanovik no tienen su documentación en regla y no están inscritos.

Sánchez ha repartido los minutos durante la pretemporada de forma bastante equitativa y no ha dado pistas sobre el posible once, aunque hay futbolistas que se antojan titulares. En la portería, tanto Llamas como Matías Ramos tienen opciones, aunque el meta cedido por el San Fernando puede tener algunas más. Mientras, la defensa la pueden configurar Marcelo, Hugo, Ángel Rueda y Beni, en el centro Rafa Parejo y Edu Oriol, con Ilias, Carri y Moreno más adelantados y Cheikh en punta, sin descartar la presencia de Friaza.

El rival, sin bajas pero con dudas

El Salerm Puente Genil se ha convertido en las últimas temporadas en uno de los más firmes aspirantes al ascenso y el pasado curso se clasificó para disputar el play-off. Mantiene su bloque y es un equipo que se defiende con orden y que sabe aprovechar sus oportunidades.

Para jugar en Chapín, un escenario que tanto Juanmi Puentenueva como sus futbolistas conocen a la perfección, el cuadro pontano no tiene bajas, ya que recupera a Joaquín, que ha estado lesionado durante toda la pretemporada y ya entrena con el resto del equipo.

El técnico de los rojinegros suele suele apostar por un 1-4-2-3-1 y en la portería ha ido alternando al ex xerecista César y Christian, por lo que puede decantarse por cualquiera de los dos para la puesta de largo en Chapín. En el lateral derecho tienen opciones tanto Mario Sánchez como Fernando López, los centrales serían Edu Chia y Cubero y Juanjo Carmona, lateral izquierdo. En la medular, tanto Keita como Yona parecen fihos, con Ismael Garcia escorado a la derecha y Alan Araiza a la izquierda, con Salva Vegas como mediapunta y Juanfran, ariete.

De todos modos, Puentenueva también podría optar por otras variantes, ya que cuenta con una plantilla amplia y muy completa. En defensa, Álvaro Pérez puede desplazar al banquillo a Cubero y lo mismo ocurre en el centro del campo con Mario Ruiz, que podría salir de inicio en detrimento de Yona o Keita.

El cuadro cordobés ha visitado en cinco ocasiones al equipo azulino, cuatro en liga y una en Copa RFAF, y el balance es muy favorable para los xerecistas, que no han perdido, han logrado cuatro triunfos y un empate.