Ignacio Goma, centrocampista del Xerez DFC, asegura que se encuentra "mejor que nunca" a unos días de iniciar la primera fase del campeonato de Liga ante el CD Rota en Chapín. El jugador jerezano señala que tiene toda la confianza de José Pérez Herrera y quiere ser un jugador importante esta temporada, en la que "todos queremos que el equipo ascienda".

El centrocampista azulino ha tenido durante la pretemporada mucho protagonismo pese a perderse el primer partido oficial en Puente Genil por unas molestias en un tobillo. Está jugando cerca del área y en la vuelta contra los pontaneses dejó un detallazo asistiendo a Bruno Herrero de tacón para el 1-0. En declaraciones a la web del club, apunta que "sinceramente, me estoy encontrando mejor que nunca, desde juveniles no me encontraba así. Hay que mantener el nivel durante todo el año para ayudar, porque al fin y al cabo todos queremos que el equipo ascienda y hay que dar el máximo todos los partidos. Todos queremos jugar el máximo número de minutos y yo voy a trabajar para ganarme la confianza que me está dando el míster".

Goma cree que "en el campo se está viendo un poco reflejado lo que es mi juego. En años anteriores no terminaba de encontrar esas sensaciones buenas que ahora tengo con el balón, no sé si es porque es mi segundo año o por la incidencia del míster, pero tengo mucha confianza con el balón, y lo demás viene solo, la garra el ímpetu y lo demás hay que ponerlo en el campo, como dice el míster, y a raíz de ahí sale la calidad".

El Xerez DFC acabó la pretemporada con buenas sensaciones ante el Jerez Industrial, al que derrotó 3-0. "Muy contento, porque al fin y al cabo es lo que queríamos, salir con intensidad y no como hicimos en Arcos, no por los compañeros que lo hicieron, porque nos podía haber pasado a cualquiera de la plantilla, y eso era lo que quería el míster, salir y mantener la misma intensidad que quiere que tengamos en todos los partidos. Acabamos con esas sensaciones buenas para el primer partido de Liga".

Y el domingo, a las 19:00 horas en Chapín, el CD Rota: "Tenemos mucha ilusión de empezar, estamos muy contentos por cómo estamos trabajando el cuerpo técnico y los jugadores. Todos los compañeros estamos trabajando con la misma intensidad y sabemos que juegue quien juegue lo va a hacer bien. Vamos a salir a ganar todos los partidos".