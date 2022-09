Pérez Herrera: "Tenemos esa rabia de conseguir la primera victoria"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha señalado en la previa del encuentro contra el Yeclano Deportivo que el equipo y él están centrados en corregir errores y no en las críticas que han aparecido durante la semana después de sufrir dos derrotas en las dos primeras jornadas. El jerezano ha asegurado que "tenemos muchas ganas" de lograr el primer triunfo de la temporada ante un rival que "vendrá con el subidón de conseguir su primera victoria" y también que independientemente de los méritos que hizo el equipo en la primera mitad en Murcia "tenemos que trabajar para que los golpes no nos afecten anímicamente".

-¿Después de las dos derrotas y aunque sea pronto en el campeonato, la necesidad de puntuar es importante?

-Sin duda, tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria, el grupo lo merece y no ha merecido tanto castigo en estas dos primeras jornadas porque hubo momentos en los partidos que hizo méritos para conseguir algo más. Tenemos esa rabia dentro por conseguir la primera victoria y dedicarla a nuestra afición.

-¿Os tomáis el partido como una final para cambiar la dinámica y la confianza del equipo?

-Nosotros intentamos tomarnos los partidos como una final. También lo demostramos en Murcia, el equipo fue a por el partido e hizo méritos suficientes antes de recibir el primer gol y no en una ocasión sino dos o tres, con oportunidades muy claras en la que nos faltó esa pizca de suerte o acierto. Los golpes de los dos goles psicológicos nos afectaron demasiado y tenemos que incidir a que no nos vuelva a pasar o nos pase lo menos posible. Tras estas dos derrotas, tenemos más ganas aún de conseguir la primera victoria.

-¿Se ha trabajado más esta semana en corregir los errores defensivos o en afinar la puntería?

-Un poco en todo porque todo es importante. Independientemente de que reconozcamos que en Murcia hicimos unos primeros 45 minutos buenísimos en los que no recogimos el fruto que merecimos, no podemos anclarnos en la frustración o en la mala suerte de que ellos marcaran en la primera ocasión en nuestro único error. Tenemos claro que somos capaces de hacer esos 44 minutos que hicimos en la vieja Condomina, intentar alargarlo en el tiempo y que los golpes no nos afecten anímicamente, que sigamos siendo persistentes y asumir nuestra responsabilidad, ser más determinantes en ambas áreas. En un grupo con una plantilla con un 80 o 90 por ciento nueva estamos aún en el proceso de engranaje que queremos alcanzar, estamos en ello y ya lo demostramos el otro día en Murcia durante los primeros 45 minutos.

-¿Qué Yeclano espera?

-Lo mismo que esperamos del resto, estamos en Segunda B en un grupo muy complejo donde todos los rivales son duros. Vienen con el subidón de conseguir la primer victoria en casa ante un rival difícil como es el Sevilla Atlético, que también está llamado a estar arriba, y vendrá con ese puntito de confianza extra y tranquilidad. Tenemos que encontrar nuestra mejor versión.

-¿Ha entendido las críticas esta semana o cree que son desmedidas?

-Estoy un poco exento de eso, no sé a qué críticas te refieres. Llevo aquí tres años y siempre han aparecido y sobre todo en los primeros momentos con los primeros resultados. Entiendo el ansia de la gente de querer ganar desde el principio; nosotros también lo queremos, pero no se ha dado. En la primera temporada las críticas llegaron hasta diciembre y luego cumplimos con las expectativas siendo campeones, ascendiendo y logrando la clasificación para la Copa del Rey; y el año pasado también aparecieron y perduraron hasta diciembre o enero hasta que enlazamos diez partidos sin perder a pesar de ser un proyecto más austero por las necesidades que había en el club. Tenemos que entenderlo, sabemos que la afición ansía celebrar victorias, lo compartimos, pero esto es un proceso y la derrota también entra dentro del juego y hay que superarlo, no nos centramos en lo externo, nos centramos en nosotros mismos, en corregir errores y en intentar conseguir la primera victoria.