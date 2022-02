Pérez Herrera: "En el vestuario hay rabia contenida"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, es consciente de que su equipo se juega tres puntos muy importantes este domingo en Chapín ante el Mérida, un rival que llega en línea ascendente y que es el segundo mejor visitante de la categoría. Los azulinos afrontan el choque tras caer consecutivamente en Lepe y en casa del Villanovense, resultados que le han situado a un punto del Cádiz B, que ocupa plaza de play-out, y a tres del descenso. Por este motivo, el técnico apela a que "se note que jugamos en Chapín" y que la afición sea "empática" con una plantilla que necesita el apoyo de los suyos para coger impulso.

-José, ¿partido importante el de este domingo en Chapín ante el Mérida?

-Sí, está claro. No hay ningún tipo de duda. Como todos los partidos, son tres puntos importantes y sabiendo que jugamos en casa, ante nuestra afición y con un rival complicado que trae una buena dinámica aunque no jugara la semana pasada por COVID, se antoja importante para, sobre todo, quitarnos esas sensaciones de esta última semana que empezó bien con la victoria ante el segundo, pero los partidos de miércoles y domingo como visitantes no pudimos sacar nada positivo y necesitamos recuperar esas sensaciones que sí pudimos sentir ante el Cacereño.

-Imagino que le pedirá a la afición que anime durante los 90 minutos porque necesitan ese apoyo.

-Sí, pero aunque lo pidamos nosotros también tiene que ser el sentir de ellos, no podemos obligarles a nada, son ellos los que deciden dar ese aliento en un momento en el que el equipo lo necesita y que el club también necesita. Los jugadores necesitan ese apoyo, confianza y tranquilidad después de dos derrotas consecutivas y muy cercanas en el tiempo y que quieras o no hacen mella, y necesitamos esa confianza que te puede dar la afición desde la grada. Pero no podemos obligarles a nada, sí que sean empáticos con el futbolista y que se note que jugamos como local y que tenemos el apoyo incondicional de los nuestros.

-¿Cómo está el vestuario tras esas dos derrotas seguidas en partidos en los que mereció más?

-Impotencia que se convierte en rabia contenida, porque ves que el equipo merece. Hoy mismo lo hemos analizado, ver dónde podemos mejorar, ver dónde están los problemas y sus soluciones, sobre todo fuera de casa, donde los resultados no terminan de llegar. Cuando analizas y en base a datos ves que el equipo llega más que el rival, genera más, tiene más ocasiones o las mismas, pero al final terminas perdiendo, nos hace pensar que son momentos puntuales en los que hay que mantener la concentración. El otro día tiene que debutar Galafate porque estamos mermados en defensa en un campo complicado ante un rival que va tercero, con un compañero que es Jesús Ocaña que tampoco es central, te repones a todo eso, haces méritos para no perder, muestras una gran capacidad de concentración durante 86 minutos y de repente aparecen todos los errores que puedan aparecer: un mal lanzamiento de falta de Antonio Jesús, que va a las manos del portero; no le hacemos falta al portero para parar la contra; tampoco la hacemos en la banda cuando está rodeado por tres jugadores; al final el balón llega al área y en una acción que el rival acierta nos deja sin premio. Nos ha pasado varias veces y hay que aprender de eso. Los pocos errores que cometemos nos penalizan y hay que intentar que no haya ninguno, que es difícil, y mantener la concentración durante los 90 y tantos minutos que dura un partido.

-¿Qué espera de un Mérida que es uno de los mejores visitantes y en el que milita Ignacio Goma?

-Puede que nos conozcan mejor que nosotros a ellos, ya que tienen a un jugador que estaba en nuestras filas y le habrá informado a su entrenador. Sabemos que es un rival con un gran potencial ofensivo, ha recuperado parte de las sensaciones que perdió en la primera parte de la primera vuelta y está recuperando puestos, ya que es un equipo hecho para estar en el grupo de cabeza. Vamos a tratar de ser igual de competitivos como hasta ahora en casa, aunque no podemos pensar que eso va a llegar solo, hay que seguir insistiendo sabiendo que hay que cometer los menores errores posibles y aprovechar los que pueda cometer el rival o los que podamos generarles a través de nuestro juego.

-Mario de Luis va a debutar este fin de semana. ¿Qué le ha transmitido al portero madrileño?

-Desde el primer momento, le dijimos que venía a competir como uno más, al principio con Camacho y César y que trabajara para que cuando le llegara la oportunidad le cogiera preparado. Lamentablemente le ha llegado por una lesión de un compañero, pero es verdad que el chaval ha estado trabajando desde el primer día a tope y dejando muy buenas sensaciones. Estamos tranquilos porque dando el nivel que nos está dando en el día a día va a tener la capacidad de dar buen rendimiento con total seguridad. Estamos tranquilos y esa tranquilidad se la hemos transmitido a él. Que sea él mismo".