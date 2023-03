¿Qué pasa con Álex Rasines y Sergio Martínez?

Las aguas siguen bajando revueltas en el Xerez DFC, que parece haber tocado fondo este domingo en su derrota en El Rosal contra el Cádiz Mirandilla, un rival directo que le sacó los colores en un tramo de primera mitad en el que los azulinos encajaron tres goles en el intervalo de apenas diez minutos.

La derrota es de las que hacen daño, tanto en la clasificación porque el filial amarillo saca ahora tres puntos a los xerecistas y además le gana el 'average' particular; como en el aspecto moral de un equipo que lleva demostrando toda la temporada que tiene mandíbula de cristal y que se viene abajo al primer golpe. Hasta el míster reconoció haber sentido vergüenza.

La llegada de Romerito no ha supuesto, al menos de momento, un salto cuantitativo en los resultados del equipo. El míster sevillano debutó con un empate en Chapín contra el San Roque de Lepe y una jornada más tarde el equipo caía en casa del Betis Deportivo.

1.870 minutos del lateral cántabro en 21 jornadas, banquillo ante el Betis B y sin citar en los dos últimos partidos

La única victoria en sus cuatro encuentros en el banquillo llegó hace dos semanas en el derbi contra el Atlético Sanluqueño, que supuso el segundo triunfo de los azulinos como locales. El XDFC se rehizo tras una mala primera mitad en la que se fue perdiendo 0-2, remontando en la segunda parte con un jugador más sobre el terreno de juego. Pero el pasado domingo en El Rosal, vuelta a las andadas con un 3-0 que hurga en la supurante herida de los xerecistas.

Partido en el que no estuvieron dos de los jugadores que más han contado en la primera vuelta y que han desaparecido no sólo del once inicial sino incluso de las convocatorias: Álex Rasines y Sergio Martínez. El lateral acabó el primer tramo de la temporada como el jugador de campo con más minutos, siendo titular indiscutible para Pérez Herrera. Con el técnico jerezano jugó todo excepto los últimos 20' del primer partido de liga contra el Mancha Real, en el que fue sustituido.

Llegó Francis y Rasines, elegido mejor lateral derecho del Grupo 2 la pasada temporada, siguió contando con la confianza del nuevo entrenador. El barbateño lo terminó utilizando como central para aprovechar su velocidad en el repliegue teniendo en cuenta que la zaga azulina no cuenta con defensas rápidos. Regresó al lateral derecho en el encuentro contra el San Roque de Lepe, primer partido del nuevo técnico al frente del equipo, pero en el siguiente contra el Betis Deportivo Ricky ocupó su puesto y el defensa, aunque citado, no salió al campo, quedándose sin convocar contra Atlético Sanluqueño y también ante Cádiz Mirandilla. En total, el jugador azulino ha disputado 1.870 minutos esta temporada.

Martínez jugó todos los minutos en las 14 primeras jornadas; desde entonces, 65 en las 9 siguientes

La situación de Sergio Martínez es similar. Fue titular y jugó todos los minutos durante las 14 primeras jornadas, pese a que en muchos partidos incluso tuvo que infiltrarse debido a una lesión de tobillo que sufrió en el partido contra el Betis Deportivo en la primera vuelta del campeonato. Su último encuentro como titular fue en el partido ante el Sevilla Atlético. Se perdió el siguiente encuentro en Utrera por sanción y fue suplente y tuvo minutos contra Vélez, Torremolinos y Mancha Real. Su última convocatoria fue en el encuentro frente al UCAM Murcia, que siguió desde el banquillo. A Yecla, último partido de Francis, no fue citado y tampoco ha entrado en ninguna convocatoria ya con Romerito al mando del equipo. Ha disputado 1.325 minutos.

Romerito ha explicado en más de una ocasión desde que se hiciera cargo del equipo que "todos tienen que apretar porque están compitiendo por un puesto, yo no me voy a casar con nadie, lo tengo claro. Jugador que rinda ya he dicho que seguirá jugando y el que no lo haga al nivel que creo que es el necesario, pues tendrá más complicado entrar en el once de inicio".