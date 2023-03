Romerito asegura que hay que "mejorar" ofensivamente y se pronuncia sobre Sergio Martínez

El técnico del Xerez DFC, Antonio Manuel Ruiz 'Romerito', ha comparecido en rueda de prensa este viernes en la previa del encuentro que su equipo afronta el domingo a las 18:00 horas en el Santo Domingo de El Ejido ante un rival directo en la pelea por la supervivencia en la categoría.

-¿El del Poli Ejido es un partido ya vital?

-Sí, pero como todos, el de la pasada semana también lo era. Nos quedan nueve partidos que son finales, éste es el primero, tenemos que ir partido a partido, y el domingo es contra el Poli Ejido, un rival directo que está a tres puntos de nosotros y son muy importantes. Tenemos que hacer muy buen partido para sacar algo positivo de allí.

-¿Está la gente de verdad concienciada de que lo que queda son nueve finales y que hay que ir a por todas?

-Concienciada está desde que llevamos nosotros aquí. Pero después tienes a un rival en contra que te plantea los partidos y te estudia al igual que nosotros lo hacemos con nuestro rival. Esta semana lo importante que hicimos fue dejar la puerta a cero, era la primera vez que lo hacíamos y para nosotros era muy importante. Hay que seguir por ese camino porque si somos capaces de ser fuertes a nivel defensivo siempre vamos a tener la posibilidad de sumar un punto. Esta semana tenemos ese objetivo de seguir con la puerta a cero, que seamos un rival incómodo para el Poli Ejido y en eso hemos trabajado durante la semana. Hemos tanta importancia al nivel defensivo como al ofensivo porque creemos que el domingo pasado nos faltó un poquito y aunque tuvimos tres ocasiones no las metimos. Al final, el fútbol es ser contundentes en las áreas.

-¿Le preocupa que su equipo sea uno de los menos goleadores del grupo?

-Sí, y durante la semana hemos trabajado las finalizaciones, intentamos que todos aporten gol y no sólo la gente de arriba. En casi todos los equipos los centrales, los extremos colaboran y eso es lo que queremos, la estrategia es importante, el día del Sanluqueño metimos dos en córners y lo importante es que también sumen jugadores que en teoría no son de ataque. Tenemos que ser un equipo rocoso, que le cueste al rival, dejar portería a cero y luego a nivel ofensivo ser más letales en el área.

-El equipo era de los mejores a domicilio, pero ahora lleva cinco derrotas seguidas fuera. ¿Qué le está faltando?

-Son situaciones. El día del Cádiz empezamos bien, pero te meten el gol y luego tenemos diez minutos muy malos; el día del Betis B estuvimos bien a nivel defensivo, pero si te meten un gol en los primeros minutos luego te condiciona mucho. Tenemos que aguantar los máximos minutos con la puerta a cero para que el equipo coja confianza, se asiente en el campo y tener opciones. El Antequera no nos creó casi ocasiones, el equipo está trabajando bien a nivel defensivo y ahora nos falta un poco más en lo ofensivo. Este domingo para nosotros es importantísimos.

-Ante el Antequera se dejó la puerta a cero por primera vez desde que usted llegó y además con una defensa inédita. ¿Puede repetir?

-Trabajamos con ellos, vemos los entrenamientos y tanto Álvaro como Hugo lo hicieron bastante bien. Hemos analizado el partido y la línea defensiva ante un buen equipo lo hizo bien, puntualmente tuvimos algún pequeño error, pero eso es normal en un partido de 90 minutos, no puedes rayar la perfección. Porque tengan 20 años no significa que no puedan rendir y tienen opciones de jugar el domingo otra vez. Hay jugadores que están entrenando bien como Sergio y Adri, pero la toma de decisión la haremos y el domingo iremos con esa línea defensiva que creemos que será la más idónea para el partido.

-La afición se pregunta qué pasa con Sergio Martínez, un futbolista que lo venía jugando todo y que no está entrando en las convocatorias.

-Está entrenando bien, hemos hablado con él, está entrenando bien y tiene que esperar su oportunidad. Igual que Simeone o Erik cuando no estaba jugando, o Rasines, que vino esta semana y la anterior no. También vemos las posiciones que creemos que benefician a la hora de hacer una convocatoria, la versatilidad del futbolista influye bastante porque si un jugador puede jugar en dos o tres posiciones es mejor que otro que sólo puede jugar en una... En los entrenamientos se lo tienen que ganar y cuando se les dé la oportunidad, aprovecharla. Están entrenando bien y oportunidad van a tener. Simeone tampoco está jugando titular y podría; Cheikh está entrenando también bien... Es una plantilla amplia y cuando entrenan bien lo que hacen es ponernos difícil la convocatoria.

-¿Qué Poli Ejido espera?

-Su filosofía es querer tener el balón, aquí en casa ya lo hicieron. Nosotros lo que tenemos que hacer es que se sientan incómodos, que no se sientan a gusto en su propio campo. Si le damos esa vida le damos mucho. Tenemos que ser un equipo rocoso, que no se sientan cómodos con balón y durante la semana hemos entrenado lo que vamos a hacer allí. Si el equipo está como el domingo pasado, vamos a tener opciones de puntuar.

-Quedan nueve partidos y la permanencia no está lejos. ¿Sigue siendo optimista?

-Sí. Lo único que necesitamos es enganchar tres resultados positivos. En casa ya no estamos perdiendo, nos falta un pequeño plus para ganar esos partidos, como el día del San Roque o Antequera, pero hemos sacado 5 puntos en casa y ahora tenemos que mejorar como visitante porque necesitamos puntos. Nos quedan cinco partidos en casa y cuatro fuera, pero a domicilio tenemos que sacar puntos también.