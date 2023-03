Romerito dice que la salida de Fran García "tendrá que explicarla el club"

Romerito, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del domingo contra el Recreativo Granada y se esperaba con interés sus respuestas tras la movida semana que ha tenido el club con la salida de Marc Domínguez y la de Fran García, jugador que ha sido titular desde su llegada en el mercado de invierno y que fue despedido el pasado lunes.

-Ha sido una semana difícil. ¿Cómo está el vestuario?

-Sí, ha sido una semana complicada porque la derrota en el tiempo de descuento nos hizo daño, pero somos profesionales y nos tenemos que resarcir. El equipo ha entrenado bien viendo las circunstancias que han pasado en esta semana, nos queda este partido en casa que es super importante para nosotros conseguir los tres puntos.

-Lo de Fran García, un hombre que ha sido titular en todos los partidos, ¿qué supone que no siga?

-Es una toma de decisión del club y es un jugador menos que tenemos. Una decisión del club que habrá que analizarla, esta semana no tenemos a ese futbolista, pero recuperamos a Rober tras la sanción y a varios lesionados que ya entrenan con el equipo. Tenemos que tirar adelante con los jugadores disponibles.

-¿A usted se lo comunica el club que le van a dar la carta de despido?

-Sí, me lo dicen el lunes, pero es difícil una toma de decisión y a fecha que estamos es difícil de digerir, pero hay que preguntarle al club por qué toma esa decisión.

-¿Qué ocurre en esa reunión, que decían tanto Marc como Edu Espada que son los propios compañeros los que echan atrás el despido?

-Se habla de la situación, pero ahí no tenemos que entrar nosotros. Es una decisión que toma el club y los jugadores creen que es otra la que se tiene que tomar. Pero aquí somos profesionales, se ha tomado esa decisión y ahora mismo es la que hay y tenemos que pensar ahora mismo en el partido del domingo. Habrá que hablarlo a final de temporada, si ha sido acertada o no o si ha sido coherente o no. No podemos entrar ahora mismo en eso.

-¿El motivo es bajo rendimiento o conducta?

-El club tendrá que explicar los motivos.

¿Cómo entrenador tenía alguna queja?

-Yo como entrenador no, cuantos más efectivos tenga mucho mejor. Es verdad que a lo mejor el rendimiento no era el adecuado, pero nos tenemos que basar en la disponibilidad y no teníamos ni a Erik ni a Rober. El rendimiento no ha sido óptimo, pero tampoco podemos juzgar las cosas hasta que no finalice la temporada. Tenemos que mirarnos todos e intentar dar un poquito más para sacar esta situación, que es complicada. Este fin de semana es fundamental ganar.

-Tiene mucho fútbol a su espalda. ¿Lo que ha pasado es contraproducente, puede afectarle al vestuario?

-Esto es un arma de doble filo, o se unen mucho más o no, pero esto es el fútbol, nosotros lo que intentamos es fortalecer al grupo y nosotros es verdad que también tenemos que dar más, la situación es difícil y lo que ha sucedido esta semana las explicaciones las tendrá que dar el club.

-¿Si se gana el domingo se olvida todo?

-Sí, cuando ganas se olvidan todas las cosas y cuando pierdes vienen todos los males. El momento es complicado, la gente está decepcionada, pero tenemos que intentar ganar el domingo como sea, por lo civil o lo criminal, injusto o no injusto.

-¿Cómo espera que sea recibido el equipo?

-Espero que apoyen, los jugadores son los que tienen que sacar esto y cuanto más apoyo tengan más fácil será afrontarlo. Tenemos que quitarnos ese nerviosismo de la primera parte de la semana pasada. Jugamos en casa y con la afición a tu lado, si somos capaces de hacer 30 minutos a un ritmo alto y a por el partido la afición se va a animar.

-Quedan 8 partidos y 5 son en casa.

-Posibilidades sí hay. Si somos fuertes en casa hay muchas posibilidades de conseguir el objetiuvo y adem´ñas te reforzaría para ir fuera. Creo que este domingo es un punto de inflexión, para hacernos más fuerte y coger más confianza si se gana, el partido es fundamental. Hay que saber jugar con la ansiedad.

-¿Qué rival espera?

-Estaba en la parte baja y salió de ahí, quedan 8 partidos y hay tiempo de reacción aunque se está limitando mucho más. Hay que salir con intensidad ante un equipo que defensivamente ha mejorado mucho y hacen goles con facilidad.

-¿Le está resultando más difícil de lo que esperaba?

-Sí, pero quizá por una tipología de jugadores que les cuesta más a lo que yo quiero, pero a nivel táctico estamos muchísimo mejor y nos crean poquísimas ocasiones, pero cada error que cometemos lo pagamos carísimo. Y luego tenemos que tener cinco o seis ocasiones para meter un gol. Si no somos efectivos y contundentes en las dos áreas es complicado ganar partidos.