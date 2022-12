Sergio Martínez no entrena con el grupo

La plantilla del Xerez DFC se ha entrenado este jueves en las instalaciones de Picadueñas en una sesión de más de dos horas de duración para continuar preparando el primer partido del año el próximo 8 de enero a partir de las cinco de la tarde en Chapín contra el Vélez. Después de las dos victorias consecutivas a domicilio, el objetivo en el último partido de la primera vuelta en casa no es otro que sumar la primera victoria de la temporada como local y seguir escalando posiciones tras salir de los puestos de descenso.

Sergio Martínez ha entrenado aparte del grupo debido a las molestias que sufre en el gemelo de la pierna izquierda. El central sufrió una rotura en el partido contra el Recreativo de Huelva que no le impidió estar ante el Sevilla Atlético, donde vio la quinta amarilla que no le permitió estar en la victoria en Utrera. El futbolista catalán, no obstante, confía en mejorar en los días que restan para el encuentro y estar disponible para Francis.

Y tampoco entrenaba con el equipo Edu Salles. El ariete trabajaba aparte con uno de los preparadores del club y al término del entrenamiento se hacía oficial la salida del delantero, que no ha dado el rendimiento esperado en la entidad azulina. Cacereño y Águilas son algunos de los clubes que están interesados en el delantero brasileño.

Por su parte, Rafa Parejo está en la recta final de su lesión. El mediocentro ha realizado casi todo el entrenamiento con el resto de compañeros, saliéndose en los minutos finales para hacer trabajo específico.

Igualmente, José Ramón no ha trabajado con el grupo y tampoco lo hará este viernes en la última sesión preparatoria de la semana. El atacante azulino regresó a Jerez el pasado lunes pero tuvo que marcharse un día después por motivos personales. Con permiso del club, el manchego tiene previsto regresar a la ciudad tras el día de año nuevo.