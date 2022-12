¿Cuándo vuelve a jugar el Xerez DFC en Chapín?

El Xerez DFC ha despedido 2022 con dos importantes triunfos a domicilio ante Sevilla Atlético (1-2) y Utrera (0-2) que le han permitido respirar y abandonar los puestos de descenso directo, aunque aún es 13º con 18 puntos y ocupa plaza de play-out. 2023 lo abrirá en Chapín, escenario en el que aún no ha conseguido sumar de tres esta temporada.

El cuadro azulino es el único del Grupo IV que no ha ganado como local y sólo dos conjuntos más de los 90 que integran la categoría se encuentran en su misma situación, el Ebro en el Grupo III, que sólo suma cuatro puntos y es el peor de todos, sin victorias ni fuera ni dentro, y el Alcorcón B en el V. La trayectoria del filial del conjunto alfarero es parecida a la del xerecista, ya que como anfitrión no ha vencido, pero lejos de su campo ha cosechado once puntos.

El primer compromiso de 2023 enfrentará a los de Francis al Vélez, una escuadra de la mitad de la tabla, que en estos momentos ocupa la octava plaza con 21 puntos. Es una gran piedra de toque para que los azulinos busquen su primer triunfo como local el domingo 8 de enero, a partir de las cinco de la tarde. Los malagueños se han hecho fuertes como locales y lejos del Vivar Téllez sólo han arañado siete de los 21 puntos que atesoran, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas en los siete envites disputados.

Tras recibir al Vélez, el Xerez DFC rendirá visita para finalizar la primera vuelta de la competición al Juventud Torremolinos, un rival directo ahora mismo en la lucha por la permanencia, y abrirá la segunda con un nuevo desplazamiento, en esta oportunidad hasta Jaén para enfrentarse al Atlético Mancha Real, otro equipo que coquetea con la zona baja y que se llevó los tres puntos de Chapín por 0-1 en el primer partido de Liga. En resumen, tres citas vitales para marcar el despegue definitivo que el equipo ha iniciado con seis puntos sobre seis.