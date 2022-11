El Xerez DFC busca la primera victoria en Chapín para iniciar el despegue

La primera victoria del Xerez DFC en Chapín debe caer este domingo en el duelo que tienen los azulinos contra un rival directo como es el Cartagena B, con el que está empatado a puntos, a goles a favor y también en contra... por lo que sobre el papel se espera máxima igualdad en el Municipal jerezano.

El cuadro azulino afronta el encuentro contra el filial murciano después de despejar algo su camino con el triunfo obtenido hace dos semanas en casa del Recreativo Granada, victoria balsámica para los de Francis Pérez, que sumó su primer triunfo como técnico del primer equipo y que valió para salir por primera vez esta temporada de los puestos de descenso.

Pese al triunfo, el míster barbateño acabó contento a medias, advirtió de que al equipo le queda todavía mucho por mejorar y en eso se ha centrado estas dos semanas en las que no ha habido competición: trabajar los diferentes aspectos tácticos con un claro objetivo, ser contundentes en ambas áreas, expeditivos en defensa -el equipo sólo ha dejado una vez la portería a cero esta temporada- y determinantes arriba.

La mejoría experimentada en la Ciudad Deportiva del Granada debe tener continuidad ahora en Chapín, donde el equipo presenta números muy pobres: 3 empates y 2 derrotas, la última en el debut de Francis contra el Poli El Ejido.

Los azulinos van a encontrarse enfrente con un filial del Efesé que también salió victorioso en su último compromiso, en su caso en el Cartagonova frente al Sevilla Atlético, y que llega a Chapín un puesto por encima de los azulinos aunque empatados a todo. Sus números a domicilio son malos: cuatro derrotas y un sólo triunfo, curiosamente también en la Ciudad Deportiva granadinista.

En lo deportivo, Francis no ha podido recuperar a Rafa Parejo, con una pequeña rotura en el psoas ilíaco derecho. El centrocampista ya se perdió el partido en Granada, por lo que el técnico repetirá en la medular con Joao, indiscutible desde el inicio de Liga. Ante el filial granadinista apostó por Bello y Baeza junto al brasileño, aunque no hay que descartar algún cambio. Igualmente, en defensa Alberto Durán y Oca se juegan un puesto en el centro de la zaga, mientras que arriba todo apunta a que Gianluca Simeone, que abrió el marcador en el último partido, repetirá en el once inicial.

La lista de convocados está formada por Álex Quesada, Antonio Hermosín, Razvan, Rasines, Oca, Javi Navas, Baeza, José Ramón, Bello, Edu Salles, Ricky, Erik, Joao, Durán, Gianluca Simeone, Fabian Burdenski, Carri y Sergio Martínez. La principal novedad es la entrada de Javi Navas y no entran Rifat y Hugo Carrillo, además del lesionado Rafa Parejo.

Alineaciones probables

Xerez DFC: Álex Quesada, Álex Rasines, Oca o Alberto Durán, Sergio Martínez, Razvan, Joao, Bello, Carri, Erik Aguado, José Ramón y Simeone.

Cartagena B: Sergio Díaz, Luis Castillo, Sergio Monteverde, Antonio Sánchez, De Pedro, Barro, Pala, Albiar, Teddy, De Santis y Hernández.

Árbitro: González Umbert, del colegio extremeño.

Estadio: Chapín (17:00).