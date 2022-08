El caso Rafa Salama, en punto muerto

A seis días del cierre del mercado de fichajes, el caso Rafa Salama está en "stand by", como ha reconocido Juan Carlos Ramírez, miembro de la dirección deportiva del Xerez DFC, después de que el jugador madrileño comunicara el pasado domingo su intención de salir del club al tener una oferta del Rayo Majadahonda, equipo del Grupo 1 de la Primera RFEF. El futbolista tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir unilateralmente aportando una cantidad económica, pero en el club defienden que está "viciada" y pide una cuantía superior.

A juicio de Juan Carlos Ramírez, tanto el jugador como el club que lo pretende "han hecho las cosas mal" y "nadie va a pisotear los valores del Xerez Deportivo FC", ha declarado en el programa Tribuna Azulina. El adjunto a la dirección deportiva, con el que también ha hablado Diario de Jerez, apunta que el futbolista y el Rayo Majadahonda han alcanzado un acuerdo "cuando pertenece a nuestra plantilla y todavía no está libre. Nos ha dicho textualmente que tiene un acuerdo cerrado y eso está prohibido". Efectivamente, de ser así, sería un incumplimiento del artículo 156 del Reglamento de la RFEF: El club que desee contratar a un futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el futbolista.

Ramírez ahondaba un poco más en la situación explicando cómo se fragua el fichaje del mediocentro: "Cuando empezamos a negociar con Rafa Salama y su representante, nos dice que está en un periodo de negociación con el Rayo Majadahonda y nos pide 48-72 horas para pensárselo. Después de esas 72 horas no firma allí al llegar un nuevo director deportivo y desechar el fichaje por no conocerlo. Negocia con nosotros y firma. Por temas de mercado, ahora tienen una plaza libre de central y el entrenador propone al futbolista, al que se le escapa el otro día que tiene un acuerdo cerrado con el Rayo".

De este modo, el adjunto a la dirección deportiva explica que "entendemos que la cláusula está viciada en el sentido de que el futbolista ha estado en negociaciones con el Rayo siendo jugador nuestro. Por eso decimos que no nos gusta que se rían de nosotros ni que los valores del Xerez se pisoteen. Desde el club creemos que esa cláusula está viciada y vamos a pelear por ello".

Con el cierre del periodo de fichajes dentro de pocos días, Ramírez apunta que "nosotros no tenemos que correr porque el futbolista es del Xerez Deportivo FC. Tenemos muy claro que el que no quiera estar aquí no va a estar", pero será después de alcanzar "un acuerdo económico".