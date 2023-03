El Xerez DFC, a por el derbi ante el Cádiz Mirandilla para brindárselo a sus aficionados

La Ciudad Deportiva de El Rosal acoge a partir de las 12 del mediodía de este domingo el choque entre el Cádiz Mirandilla y el Xerez DFC, un encuentro que es trascendental para ambas escuadras, que ocupan puestos de descenso y están igualadas a 25 puntos, con los azulinos por delante gracias a su mejor diferencia general de goles.

El Xerez DFC afronta el encuentro reforzado moralmente tras su épica remontada en Chapín contra el Sanluqueño, al que derrotó 3-2 tras marcharse al descanso con un 0-2 en contra. Fue la primera victoria del cuadro xerecista desde la llegada de Romerito y la segunda de la temporada en casa. Ahora, los azulinos tratarán de refrendar el triunfo con otros tres puntos en feudo cadista para poner fin a la mala racha que atraviesan a domicilio, donde han caído en sus últimos cuatro compromisos y no ganan desde finales de 2022 con aquel triunfo en Utrera.

Quien gane asestaría además un golpe durísimo a su contrincante, al que dejaría en una situación comprometidísima aunque ni mucho menos definitiva, ya que restarían diez jornadas más. Pero, naturalmente, el que sume tres puntos se llevaría además el 'average' particular (la ida acabó (1-1), dejaría tocado a su rival y además añadiría el prurito de haber ganado un derbi que en esta ocasión no es de los que hacen afición, ya que el Cádiz no ha facilitado entradas al Xerez DFC argumentando que El Rosal se encuentra en obras -ya ocurrió lo mismo hace dos semanas frente al Recreativo de Huelva-, por lo que el equipo azulino no estará acompañado por sus seguidores.

El derbi será retransmitido a través del canal de Web Directo del Xerez DFC a un precio único de 3,95 en el siguiente enlace: https://xerezdeportivo.webdirecto.com/producto/partido-unico-jornada-24-cadiz-cf-mirandilla-xerez-deportivo-fc-22-23 y los socios afectados en su día por el fallo de la emisión del partido ante el Vélez recibirán durante esta semana un código gratuito para poder ver el partido, según avanzó la entidad azulina hace unos días.

Lista de convocados

En lo deportivo, Romerito tiene importantes bajas que además se concentran en la medular. No puede contar con Manu Baeza, sancionado, ni con el lesionado Fabian Burdenski, y aunque Lolo Garrido ha entrado en la lista de convocados, el jerezano no está al cien por cien al sufrir unas molestias en el basto y se probará minutos antes del encuentro. Rafa Parejo es el único mediocentro 'sano' y su compañero en la medular podría ser el jugador del filial Álvaro en una posición en la que Romerito ya lo ha utilizado en un par de ocasiones. Igualmente, entra en la lista el canterano Mariscal.

El míster tampoco podrá contar con Erik Aguado. Las pruebas a las que se ha sometido han determinado que el atacante mexicano sufre una elongación parcial en el recto anterior del cuádriceps y su evolución marcará su vuelta al equipo. Además, Rober Luna cumple el segundo de los cuatro partidos de castigo que le cayeron tras su expulsión en la Ciudad Deportiva del Betis.