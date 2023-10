Xerez DFC, hora de ganar

El Xerez DFC quiere poner fin a una semana convulsa con un triunfo ante el Ayamonte (19:00 horas, Chapín) que mitigue la crisis extradeportiva que vive la institución azulina. La derrota en Coria hace siete días trajo consecuencias: hubo sus más y sus menos al término del partido entre algunos aficionados y el presidente Jesús Viloita y junto a su junta directiva decidió horas después convocar asamblea general extraordinaria para abrir proceso electoral.

"El fútbol son resultados" comentaba David Sánchez en la previa del encuentro contra los onubenses. "Cinco puntos de 15 posibles es inadmisible para nosotros". Efectivamente, los resultados no son ni mucho menos los esperados. Los azulinos acumulan dos derrotas, Sevilla C y Coria, rivales que dice la teoría que deberán luchar por la permanencia. La única alegría a la afición la dio en la última comparecencia en Chapín frente a La Palma, con un marcador, 4-1, que tapó carencias.

CONVOCATORIA 📋 | #XerezAyamonte💙 Todos los futbolistas del primer equipo citados.🆙 Repite convocatoria el canterano @matilainezz#LibreYNuestro pic.twitter.com/bZVJ61bPHF — XEREZ DEPORTIVO FC (@XerezDFC) October 14, 2023

Empezando una semana más por lo corta de la plantilla. La baja de Edu Oriol no se ha sustituido de momento -ya saben, los fichajes iban a ser inminentes- y el XDFC, a mitad de octubre, sólo tiene 18 jugadores del primer equipo incluyendo a Pepe Rincón, con ficha del filial. El club está interesado en el atacante de La Palma Teté, autor del gol de los onubenses en Chapín hace dos semanas, pero su club lo considera muy importante, no quiere desprenderse de él y, de hecho, ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Coria.

El míster dio continuidad la pasada semana en Coria al once que venció a La Palma, pero tras la estrepitosa caída en el Guadalquivir va a realizar cambios tanto en la medular como en el ataque. Joselu Friaza apunta a titular y tanto Parejo como Carri también pueden regresar al equipo inicial. El míster ha citado a todos los disponibles y ha incluido en la lista a Mati Laínez, quien debutó en Coria asistiendo en los dos goles y que podría ser la gran sorpresa en el once. También entra Pedro Pata, ausente la semana anterior, si bien el técnico azulino tendrá que realizar un descarte antes del encuentro.