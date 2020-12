El Xerez DFC vuelve a la carga con algunas ausencias

La plantilla del Xerez Deportivo FC ha regresado este lunes a los entrenamientos después de la semana completa que José Pérez Herrera dio a sus pupilos tras culminar la primera vuelta con dos victorias consecutivas contra la UD Los Barrios y el Cabecense, triunfos que auparon a los azulinos hasta la tercera posición del Subgrupo X-A de Tercera División, y que allanaron el camino después de varias jornadas de malos resultados.

El equipo de José Herrera se ha ejercitado por espacio de casi dos horas en el Anexo Pepe Ravelo, aunque no todos los jugadores han estado en este primer entrenamiento semanal. Edet y Júnior, con permiso del club, no se incorporarán hasta el próximo lunes, mientras que Oca y Jacobo ya trabajarán este martes con el equipo tras no hacerlo ayer. Máyor, que regresó ayer mismo de un viaje de siete horas al volante, no completó el entrenamiento, realizando carrera continua mientras sus compañeros disputaban un partidillo en una mitad del Anexo de Chapín.

Sí ha estado presente en el entrenamiento Antonio Bello, aunque ni siquiera ha entrado con el grupo. El atacante xerecista sigue con su proceso de recuperación de la rodilla derecha, se ha sometido a un tratamiento con factores de crecimiento y conforme vaya evolucionando decidirá junto al cuerpo técnico si se mete en el trabajo diario para intentar llegar al primer partido del año 2021 contra el CD Rota. En principio, la idea es la de no forzar al jugador, que tiene parcialmente roto el ligamento cruzado de la rodilla, e intentar llegar a tope para la segunda jornada de la segunda vuelta del 24 de enero, ya que tras volver el día 10 en Rota hay un nuevo parón la semana siguiente.

Hay que recordar que para el encuentro contra los verderones, José Herrera ya cuenta con las bajas seguras de Adri Rodríguez, que vio la quinta amarilla frente al Cabecense, y Edet, que fue expulsado en este mismo partido, sin que haya prosperado el recurso del club azulino.

El Xerez DFC regresa este martes al trabajo a partir de las once de la mañana en Picadueñas, donde también se entrena el miércoles. El jueves 31 hay programado entrenamiento, aunque se está pendiente del escenario. Tras descansar el viernes, el equipo trabajará el sábado en Chapín y volverá a parar el domingo para afrontar la próxima semana, en la que regresa la competición.