Las claves de Masegosa para ganar al líder

La semana de trabajo la ha enfocado de forma diferente a las anteriores para "intentar recuperar a los jugadores después de un gran esfuerzo . A todos los equipos, no sólo al Xerez, le ha pasado factura jugar viernes y domingo . Es algo que no se tendría que haber producido porque va incluso en perjuicio del espectador. En un partido como el Algeciras-Xerez, con los dos equipos frescos, el aficionado hubiese disfrutdado mucho más".

Chapín se encuentra " horrible y nos va a afectar" resalta un Masegosa que asume resignado unos problemas que se producen "cada año en casi todos los equipos de Tercera e incluso de Segunda B pero me preocuparía si no se tomaran medidas para solucionarlo, aquí ya se va a hacer. Para nosotros es clave que el césped esté bien y ya lo vimos el año pasado. Atravesamos una racha mala de juego y mejoró cuando el terreno de juego lo hizo. Necesitamos Chapín en condiciones".

Colorado no tiene garantizado ser titular

Álex Colorado, centrocampista del XDFC, se ha recuperado de la pequeña rotura de fibras que se produjo hace un par de semanas. Estará en la lista de convocados pero Masegosa no tiene claro si apostará por él de inicio ante el Córdoba B, ya que prefiere no forzar. El técnico ha explicado que "está entrenando con cautela para evitar problemas. Es un jugador muy importante para nosotros, le necesitamos al cien por cien y vamos a cuidarlo al máximo. Va a participar en el partido pero no sé si será titular. Es clave que esté bien Álex y también el resto, somos dieciocho muy buenos pero pocos para lo larga que es la temporada". Heredia está listo para jugar y Jojo irá citado pero no será titular por las molestias en la rodilla que le aparecieron en Algeciras y que le están impidiendo entrenar con normalidad.