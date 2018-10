Álex Padilla, galones trabajados

Álex Padilla es el capitán del Xerez DFC esta temporada y los galones, pese a su juventud -sólo tiene 25 años-, se los ha ganado por méritos propios. Es el único jugador que continúa en el club desde su nacimiento y ha pulverizado todos los récords que habían establecido otros compañeros en cuanto a minutos y partidos disputados. El lateral es ya el que más ha jugado y sigue sumando. Va camino de los once mil minutos y en Algeciras cumplió su partido 144 con la camiseta azulina.

Parece fácil pero no lo ha sido. A lo largo de esas cinco temporadas ha pasado por grandes momentos, ascensos, goleadas del equipo y ha anotado tantos importantes, y amargos, como la grave lesión que se produjo en Chapín en el último partido de la campaña 16/17 ante el Conil, cuando se fracturó la cabeza del peroné de su pierna izquierda que le impidió comenzar la siguiente campaña a pleno rendimiento.

Ahora, todo eso ha quedado atrás y en Tercera está cumpliendo "el sueño con el que llegamos a la entidad todos los futbolistas que comenzamos el proyecto, este era el objetivo. No soy muy de estadísticas y no les presto demasiada atención pero me llena de orgullo haberme convertido ya en el jugador que más minutos ha jugado y que más partidos ha disputado. Cuando me lesioné lo pasé mal, pensaba que no iban a contar conmigo pero Edu Villegas confió en mí y luego el míster cuando me recuperé. Les estoy agradecido porque no es fácil".

"El Córdoba B es el líder y está muy fuerte pero queremos ganar con el apoyo de nuestra afición"

Lamenta la inmerecida derrota del domingo porque "el equipo realizó un buen partido, realizamos un gran esfuerzo después de una semana en la que tuvimos tres encuentros, competimos y dimos la cara. Encajamos el gol casi al final y antes habíamos perdonado. Fue una pena porque el ambiente fue impresionante, en un campo de superior categoría y con muchísimos aficionados en la grada".

Disputar ese partido, admite que "me hizo especial ilusión, nunca llegué a imaginar que podría jugar en ese campo y con ese ambientazo. Mi último recuerdo de Algeciras es de cuando era pequeño de un encuentro del Xerez CD en Segunda A al que quería ir pero no pude. Se suspendió por la lluvia. Me vino a la cabeza en aquellas instalaciones el partido que jugamos en Pastores en un campo de tierra, la dura travesía mereció la pena".

La temporada la está viviendo "con ilusión, creo que hay una buena plantilla, que estamos trabajando bien y estamos preparados, como dice el míster, para luchar por algo importante. Yo nunca había jugado en Tercera, pero también todo el mundo dice que la Tercera de esta campaña es de las más duras de los últimos años".

En estos momentos, ya están centrados en la visita del Córdoba B, líder de la categoría: "Está muy fuerte y después de la derrota fuera hay que sumar otra vez los tres puntos. Confiamos en nuestra afición para que nos ayude. Hay que ir partido a partido. Lo importante es estar bien posicionados cuando falten ocho o diez jornadas, ahí ya sabremos por el objetivo por el que podemos luchar".