Abraham, más vale tarde que nunca

Abraham Gómez, el pichichi del Xerez DFC la pasada temporada y segundo máximo goleador del Grupo 4 de Segunda RFEF, se ha despedido de los aficionados del club azulino en una carta que ha publicado en sus redes sociales. El futbolista, procedente del Pozoblanco, cuajó una gran campaña en las filas azulinas y fue uno de los principales 'culpables' de que el equipo mantuviera la categoría. Desde finales del mes de febrero ya se conocía que el jugador tenía la intención de ingresar en la Academia de la Policía Nacional en Ávila, aprobó las pruebas y en julio se confirmaba que se marchaba a tierras castellanoleonesas para iniciar su formación. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el jugador se ha pronunciado en público.

"Querida familia xerecista, ahora sí que sí toca escribir una de esas cartas que nunca son fáciles. Pido disculpas por si he tardado mucho, pero creo que hasta que no quedara todo cerrado y acordado, no iba a poder dedicar mis mejores palabras", comienza la misiva dirigida a los aficionados. ""Llegué el pasado verano con la ilusión de dejarlo todo por este escudo y desde el primero día me sentí arropado por la afición, por el vestuario y por cada persona del club. Esa confianza me empujó a competir cada minuto con compromiso, entrega y profesionalidad, valores que he intentado honrar en cada entrenamiento y en cada partido", señala el futbolista.

"En lo deportivo -prosigue-, me voy orgulloso de haber aportado goles, trabajo y la lucha que caracteriza a esta afición, con tardes que nunca olvidaré en Chapín y fuera de casa, con vosotros siempre acompañándonos. Quiero dar las gracias de corazón a mis compañeros, a ambos cuerpos técnicos, a la dirección deportiva y a todas las personas del club que hacen que todo funcione y, sobre todo, a la afición, que ha estado siempre, en las buenas y en las malas, empujando cuando más lo necesitábamos y ofreciéndose en ayudarme con cualquier tipo de problema. También mandar un fuerte abrazo a todos esos niños que me habéis apoyado y animado y que sois y seréis el futuro y el presente del xerecismo y de este club".

Abraham explica los motivos de su marcha argumentando que "esta decisión es profundamente personal, comienzo una nueva etapa de formación y servicio que, por exigencia y dedicación es incompatible con el fútbol profesional en este momento" y señala que "no es un adiós al fútbol para siempre, sino un hasta luego responsable. Ahora se abren nuevas metas personales y laborales y el fútbol queda en un segundo plano por el momento, con la esperanza de que el camino me vuelva a acercar algún día a un balón, a un vestuario y a una grada como la vuestra".

El delantero acaba su carta dando las "gracias" al club "por hacerme sentir uno más desde el primer día. Gracias, xerecistas, por tanto cariño y respeto. Y gracias, fútbol, por todo lo que me has dado y por lo que me seguirás transmitiendo desde el otro lado. Nos veremos en las gradas. Forza Xerez".