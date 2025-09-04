Así inició el Xerez DFC la liga en sus tres anteriores campañas en Segunda RFEF

Los azulinos celebran el tanto de Ilias que daba el empate ante el Estepona en la primera jornada de la pasada temporada.

El Xerez Deportivo FC inicia este domingo la temporada oficial recibiendo a las ocho de la tarde en Chapín a la Deportiva Minera de José Carlos Romero 'Checa', técnico que las dos últimas temporadas dirigió al Xerez CD, al que ascendió a Segunda RFEF hace dos campañas y clasificó en séptima posición la pasada, quedándose a las puertas del play-off de ascenso. Los murcianos han completado una gran pretemporada, no conocen la derrota y además se han llevado la fase regional de la Copa RFEF, por lo que serán un hueso duro para los de Antonio Fernández, que este curso parten con el objetivo de lograr la permanencia de manera holgada y sin el sufrimiento de la anterior.

Para los azulinos es la cuarta temporada en Segunda RFEF en sus doce años de historia, la segunda consecutiva, un hito que ya alcanzaron las campañas 21/22 y 22/23. La suerte les ha sido esquiva en sus tres anteriores inicios de temporada, ya que los xerecistas no han arrancado nunca con triunfo, con un balance de dos derrotas y un empate, un hecho que pretenden zanjar este domingo ante la Minera.

Bello, autor del primer gol de la historia del Xerez DFC en Segunda RFEF. / Manuel Aranda

Tras protagonizar un ascenso inolvidable en el Manuel Polinario en la campaña 20/21 de la mano de José Manuel Pérez Herrera -actual técnico del Atlético Sanluqueño- y clasificarse para la Copa del Rey, el Xerez DFC arrancaba la ilusionante primera temporada en Segunda RFEF (21/22) recibiendo en Chapín al Córdoba CF, clarísimo favorito al ascenso directo como se comprobó durante todo ese curso.

Pese al favoritismo de los califas, la afición esperaba una buena puesta de largo de los suyos, máxime cuando Antonio Bello adelantaba a los azulinos a los 6 minutos, convirtiéndose el actual director deportivo de la entidad en el primer goleador de la historia del club en la nueva categoría. Sin embargo, Miguel de las Cuevas empataba el encuentro antes del descanso y en la reanudación, debacle. De las Cuevas ponía el 1-2 desde el punto de penalti y Manu Castillo provocaba optra pena máxima que además le costaba la tarjeta roja, y el propio atacante ponía el 1-3 desde los 11 metros. En el tramo final Willy y Casas completaban la goleada, un 1-5 rotundo que fue demasiado castigo para los locales.

Manu Castillo vio la roja directa en la primera jornada de la temporada 21/22 ante el Córdoba (1-5). / Manuel Aranda

Aquella campaña, el Xerez DFC enmendaba la plana en el tramo final con 10 partidos seguidos sin perder y cuatro victorias consecutivas que hicieron soñar a la afición con el play-off de ascenso, del que se quedó matemáticamente fuera a falta de dos jornadas perdiendo en Antequera.

Segunda campaña en 2ª RFEF

Un curso más tarde, los azulinos volvían a iniciar la liga en Chapín, en esta ocasión recibiendo al Mancha Real, un rival directo en la pelea por la permanencia. Con una plantilla prácticamente nueva, los xerecistas caían en casa frente a los manchegos por un tanto a cero, obra de Juanje a los 53 minutos de partido tras un error defensivo garrafal. La temporada comenzaba mal para los de Pérez Herrera, destituido en la octava jornada tras empatar en casa del líder Antequera. El cese trajo consigo la dimisión del presidente, Ignacio de la Calle, la llegada a la poltrona de Jesús Viloita y tras tres entrenadores -Francis y Romerito además de Pérez Herrera-, el equipo consumaba el descenso tras empatar en Vélez en la penúltima jornada.

Juanje supera a Quesada haciendo el tanto de la victoria del Mancha Real en Chapín en la primera jornada de la 22/23. / Miguel Ángel González

Después del histórico ascenso en San Vicente del Raspeig, David Sánchez -ahora técnico de la Balona- siguió al frente del equipo, se mantuvo una buena base de la plantilla del ascenso y se reforzó el plantel con jugadores como Salguero -recién salido al Girona-, Jacobo, Abraham -pichichi con 12 tantos- o Sergio García -en el mercado invernal-. El equipo sufrió lo indecible para mantener la categoría, en buena parte por el trabajo de Antonio Fernández Rivadulla, entrenador que sustituyó a Sánchez a mitad del mes de febrero. Cogió al equipo a cinco puntos de la permanencia y lo salvó faltando dos jornadas.

El XDFC abría la temporada a domicilio en casa del Estepona, encuentro que se tuvo que disputar en el Marbella Center por las obras que se acometían en el Francisco Pérez Muñoz. Blázquez adelantaba a los malagueños a los 58 minutos de encuentro y el azulino Ilias Charid, desde los 11 metros, establecía la igualada a 20 minutos del final. Los xerecistas estuvieron las ocho primeras jornadas sin perder, aunque sólo lograron una victoria (en El Rosal ante el Cádiz Mirandilla) en esa serie de partidos, empatando los otros siete.