El agridulce reestreno de Alberto Durán con el Xerez DFC en Puente Genil

El Xerez DFC logró en el Manuel Polinario en su visita al Salerm Puente Genil un empate a uno que le permite seguir sumando y encadenar nueve jornadas sin perder, pero también acumula tres igualadas seguidas y no termina de entrar en los puestos de play-off. Sigue sexto con 28 puntos, dos menos que el Bollullos, su próximo rival, que es quinto con 30 y marca la zona de fase de ascenso. La gran novedad en el once inicial de los azulinos fue el central Alberto Durán, último refuerzo, que ha regresado a la entidad tras marcharse a mitad del pasado curso para recalar en el Salamanca UDS.

El defensa no terminó el choque satisfecho con la actuación del equipo y detalló que "nos vamos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más. Estuvimos bien, pero creo que les pudimos hacer más daño, sabíamos cómo hacerlo. En la segunda parte nos ha faltó encontrar los espacios a la espalda que buscábamos, nos faltó una vuelta para a raíz de ahí encontrar esos espacios. El encuentro se convirtió en un ida y vuelta y cuando sucede eso, la balanza se puede decantar de cualquier lado".

Los xerecistas encajaron muy pronto el 1-0, anotado por Jairo Morillas a los dos minutos, y en esa parcela, bajo su punto de vista, deben mejorar. "El gol llega en una pérdida que nos coge en frío, acaba en córner y sabemos que a balón parado ellos son muy buenos, ahí se nota un poco más la experiencia, son más veteranos. En este tipo de jugadas, si no estamos concentrados nos pueden hacer daño, hay que estar metidos desde el principio porque en los primeros minutos no nos puede pasar eso". La diana, además, llegó a balón parado y "hay que darle una vuelta más a la tuerca a ver cómo lo solucionamos, hay que mejorar y a ver cómo lo solventamos esta semana".

El Manuel Polinario es un campo de gratos recuerdos para todos los xerecisas, en ese escenario el equipo logró hace tres temporadas el ascenso a Segunda RFEF, y la afición no dejó solos a sus jugadores. Durán lo tiene claro. "Ya sé como es esta afición, estoy habituado. Este campo especial, pero nos acompaña a todas partes, en cualquier lugar hay gente detrás y parece que jugamos como local. Eso es de agradecer porque son uno más".

Por último, el defensa admitió que se sintió bien en el campo en su estreno, aunque terminó cansado. "Me he encontrado cómodo y bien junto a mis compañeros, pero al final, aunque no he parado de entrenar, llevaba sin competir desde mitad de diciembre y se nota. No es lo mismo la competición que entrenar por muy fuerte que lo hagas bien. De todos modos, estoy contento, tengo buenas sensaciones y hay que seguir".